Historias de amor: "Pensé que nuestro amor era eterno"

AMÉRICO (39).- Querida doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y por eso me atreví a enviarle mi carta. Siento que alguna dama al leer mi historia querrá conocerme y tal vez, más adelante, iniciar una relación amorosa. Hace cuatro años, mi pareja me abandonó. No lo podía creer, porque yo siempre pensé que nuestro amor era eterno. Me equivoqué. El tiempo ha pasado y ahora quiero rehacer mi vida al lado de una mujer honrada, amable y con ganas de salir adelante. Mis intenciones son serias, si alguna señorita desea mi amistad, puede llamarme a mi celular: 941-042-605.



Mira hijito:

Entiendo que hayas pensado que envejecerías al lado de tu amada, pero no siempre es así. Te felicito por voltear la página y darte una nueva oportunidad en el amor. En el tiempo que aún estés solo, evalúate y mejora aquellas actitudes que consideres necesario. Pronto recibirás la llamada de esa persona especial. Suerte. pensé que nuestro amor era eterno