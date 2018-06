Historias de amor: "Me persiguen las mujeres casadas"

Salvador (33). - Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude a encontrar a una buena chica. Le comento que me preocupa mucho mi situación, ya que durante todo este tiempo que estoy sin pareja he caído solo en brazos de mujeres casadas o comprometidas. Le juro que en varias ocasiones me he resistido, pero en otras he sucumbido a la pasión. La última mujer que me buscó tenía apenas un año de casada. No sé si sea mala suerte o si es una debilidad por lo prohibido, pero yo no quiero dañar a nadie. Por eso le escribo para conocer a una señorita soltera, sincera y sensible. Escribir a: salvador_venu@hotmail.com.



Mira hijito: Debes tener claro que para iniciar una relación sana, las dos personas deben estar solteras, de lo contrario, tendrás problemas. Te aconsejo que al recibir respuesta, trates de conocer bien a la dama y una vez que consideres que es la indicada para ti, recién da el siguiente paso. Recuerda ser siempre un caballero.

Mucha suerte.