Historias de amor: "Quiero una relación seria"

IVÁN (56).- Estimada doctora Carmen, le cuento que desde hace unos años estoy solo y sin compromiso, y espero que a través de su columna pueda encontrar el amor, porque deseo tener una relación seria. Las aventuras no van conmigo, yo quiero amar y ser correspondido. Para ello me gustaría conocer a una dama de hasta 52 años, de preferencia que sea gordita, hogareña, amorosa y comprensiva. Me considero fiel, caballero y trabajador, ilusionado en formar un hogar en esta etapa de mi vida. Las damas que quieran conocerme, me pueden llamar al 939-345-972.



Mira hijito:

Me gusta tu actitud, estás decidido a iniciar una relación donde prime el amor y la comprensión. No te angusties. Sin duda, una dama aparecerá en tu vida, ya que hay muchas mujeres que desean lo mismo que tú. Solo ofrécele una amistad sincera y el tiempo dirá. Suerte.