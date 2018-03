Historias de amor: "No tengo suerte en el amor"

WILLIAM (42).- Querida doctora Carmen, la felicito por la labor que hace a través de su columna. Me animé a escribirle porque deseo encontrar el amor. Soy un joven profesional, trabajador y responsable, pero no he tenido suerte en las relaciones sentimentales. Mi expareja era muy fiestera, bebía mucho licor, no tenía interés en nuestra relación y decidí dar un paso al costado porque sus costumbres no iban con las mías. Por ello, deseo conocer a una dama hogareña, amable, sin hijos y tranquila, entre los 34 y 42 años. Las interesadas me pueden escribir a mi correo: williamapasionado2018@hotmail.com



Mira hijito: Se nota que sabes lo que quieres y eso es bueno, pero a veces no hay que ser tan radical. Recuerda que hablando y conciliando con tu pareja se pueden tomar mejores decisiones. Cuando una dama se ponga en contacto contigo, primero ofrécele una bonita y honesta amistad, luego el tiempo ayudará a dar el siguiente paso. Mucha suerte.