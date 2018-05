Historias de amor: “Sufrí mucho por temas del corazón”

VICENTE (68).- Buenos días doctora Carmen , a lo largo de mi vida he sufrido varias veces por amor. Aunque guardo gratos recuerdos de mis pasadas relaciones, todas terminaron para mi mala suerte. A la edad que tengo, en lugar de resignarme a quedar solo hasta los últimos días de mi vida, confío en que pueda conocer el amor de una dama. Me considero un hombre alegre, cariñoso y detallista. Llevo mucho tiempo sin pareja y siento que esta carta me ayudará a iniciar una linda amistad con alguna dama. El tiempo dirá si nos merecemos una oportunidad en el amor. Mi teléfono es 9697-36133.

Mira hijito : Haces bien en albergar esperanza donde la mayoría de hombres, que sufren decepciones amorosas, solo tienen desilusión. Ese optimismo hará que conozcas pronto a la dama que buscas. Pero para que tu nueva relación no fracase, no te precipites. Conoce bien a la persona indicada. Suerte.

Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com

