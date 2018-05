Historias de amor: Terminamos por sus celos enfermizos

MARTÍN (35).- Hola, doctora Carmen, le cuento que hace poco salí de una relación de dos años debido a los celos enfermizos de mi pareja. Me cansé de sus reclamos y decidí acabar con todo. Sin embargo, creo que tomé una buena decisión porque esa relación estaba desgastada y yo agotado con tanto drama. Ahora que me siento más fortalecido, quisiera conocer a una chica entre 25 a 34 años de edad, divertida, simpática, delgada y de buenos sentimientos para iniciar una linda amistad y más adelante, si el destino lo permite, tener algo más serio. Mi correo es martindelgadom5@gmail.com



Cuando el amor se desgasta y no hay interés de ninguna de las partes por rescatarlo, lo más razonable es terminar como fue en tu caso. Ya habrás tenido tiempo para descubrir en qué fallaron. Ahora que estás decidido a volver a empezar, piensa en ello para no cometer los mismos errores en tus futuras relaciones. Suerte.