Historias de amor: "Soy tímido con las mujeres"

ÁNGEL (41).- Estimada doctora Carmen, recurro a usted para que me ayude a poner fin a esta soledad que vivo desde hace tiempo. Confieso que soy un poco tímido y eso me complica al momento de relacionarme con mujeres. Pero sé también que poseo otras cualidades positivas como la comprensión, la sencillez, lealtad y, sobre todo, buenos sentimientos, para conquistar. Estoy interesado en superar esta etapa de mi vida y conocer a una dama cariñosa que tenga entre 45 a 55 años. La señorita que crea puede ser compatible a mis valores puede llamar al 955-728166.



Mira hijito:

No te angusties por no tener pareja. Ya llegará una mujer que despierte en ti la confianza y el amor que necesitas. Te aconsejo que medites sobre tus relaciones pasadas y piensa en todo lo bueno que tienes para ofrecerle a esa persona. Suerte.