Historias de amor: “Era violenta y me dejaba en ridículo”

JORGE (50).- Doctora Carmen , al igual que la mayoría de sus lectores, busco el amor de una mujer. Hace cuatro años me separé de mi pareja porque llevábamos una relación tormentosa. Ella siempre me demostró que tenía carácter fuerte, pero durante los años de convivencia me pude dar cuenta de que, además, era violenta. Cuando no estaba de acuerdo con algo no medía sus palabras y tampoco le importaba dejarme en ridículo. Decidí separarme ella y desde entonces sigo solo. Deseo conocer a una dama educada, de buenos sentimientos y que tenga hasta 42 años. Mi teléfono es 996-924-284.

Mira hijito : La violencia nunca conduce a nada bueno y, si en tu relación los maltratos e insultos eran frecuentes, lo mejor fue darla por terminada. Ya llegará una mujer madura, segura de sí misma y buena, con quien inicies un romance saludable. Evita cometer los mismos errores del pasado. Suerte.

Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com

