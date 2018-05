Historias de amor: “Soy viudo y llevo muchos años solo”

FELICIANO (65).- Estimada doctora Carmen , espero que publique mi carta y me ayude a encontrar el amor. Desde que sufrí la pérdida de mi esposa por causa de una grave enfermedad, llevó varios años sin pareja. Mis dos hijos se casaron y me quedé más solo que nunca, pero ahora quiero rehacer mi vida amorosa. Me gustaría conocer a una dama solitaria, independiente, soltera, divorciada o viuda de buen corazón. Soy un hombre sincero, sin vicios, muy respetuoso y de buen carácter. La interesada en conocerme puede escribirme a mi correo es: okyapues@gmail.com.

Mira hijito : Hay muchas damas solas a quienes les encantaría conocer a un caballero sincero y de buenos sentimientos. Demuestra que eres un hombre preparado para rehacer su vida y compartir bonitos momentos. Suerte.

Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.