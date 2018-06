Historias de amor: "soy viudo y me siento solo"

FERNANDO (52).- Estimada doctora Carmen , le escribo confiando en que pueda ayudarme a encontrar el amor verdadero. Quedé viudo hace 14 años y no tuve hijos, felizmente el tiempo borró las heridas que me dejó la pérdida de mi esposa. Actualmente me encuentro muy solo y con ganas de rehacer mi vida con una dama que tenga entre 48 y 55 años de edad, de buenos sentimientos, honesta y que quiera vivir en Monsefú (Chiclayo), donde yo resido. Soy un hombre simpático, delgado y leal. Las damas interesadas pueden llamarme al: 912-600-107.



Mira hijito:



Me alegra que el dolor que te dejó la partida de tu esposa haya sido superado y estés dispuesto a rehacer tu vida. No dudo que pronto encontrarás a la dama que sepa amarte y respetarte. Espera esa llamada que te hará feliz, pero antes de entregar tu corazón tan fácilmente, tómate el tiempo de conocer a la mujer indicada. Suerte.