Historias de amor: "viví momentos muy tristes"

NICOLÁS (49).- Buenos días doctora Carmen, al igual que la mayoría de sus lectores, estoy en busca de un amor verdadero. Hace algunos años me quedé viudo y desde ese trágico suceso me dediqué, en cuerpo y alma, a hacer crecer mi negocio. Sin embargo, confieso que he pasado momentos muy tristes, sobre todo después que mis hijos formaron su familia. Yo también deseo conocer el amor de una dama de hasta 45 años, que tenga buenos sentimientos y desee compartir su vida a mi lado. Me considero sincero, humilde, hogareño y dispuesto a dar todo de mí por una relación seria y duradera. Me pueden llamar al: 9283-10456.



Mira hijito: Cuando un ser querido parte es importante tomarse un tiempo para superar ese suceso. Pero ya es hora de buscar el amor y la felicidad. No dudo en que una dama se comunicará contigo, solo ve con calma y respétala mucho. Recuerda que debes dar mayor valor a los sentimientos. Suerte.