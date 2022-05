La mentira siempre existió y obviamente, la infidelidad también, Desde tiempos remotos, hay hombres que gustan mirar lo prohibido y chicas que hacen lo mismo. Tanto varones como damas, ni bien tienen el indicio de pertenecer al grupo de traicionados o traicionadas, suelen buscar ayuda profesional, pero no siempre recurren a la psicología, sino a los detectives privados. Elizabeth Rodríguez es abogada y lidera la agencia ‘Escuadrón femenino Fénix’ y han llegado a ella, parejas de los jugadores de la selección peruana, empresarios, personajes de nuestra farándula. Gente que pareciera van por la vida más felices que cualquiera.

Elizabeth, ¿Quién te busca más?

Hombres, porque en nuestro trabajo, ellos son los más engañados.

¿Cómo es eso?

Las mujeres son más infieles que los varones.

¿Y quién es más difícil de descubrir?

Seguir a una chica y encontrarla infraganti es más complicado.

¿Por qué?

Ellas suelen ir a un centro comercial y allí dejan su auto. Salen y toman un taxi y algunas veces, se suben a un micro hasta llegar al hotel donde debe encontrarse con su amante.

¿El hombre?

Alardea su conquista y cuando está con ella, la abraza, la besa.

¿Maneras que tiene el infiel para disimular cuando se encuentra ‘rodeado’ por la situación?

Inventa un nombre y dice: ‘Es un nuevo amigo, estamos yendo a jugar fútbol’.

¿Qué más?

También ‘crea’ viajes de trabajo a provincia y se va a la casa de la ‘querida’ a pasar 2 o 3 días.





¿Cómo nacen las dudas de una mujer?

Ellas vienen y me dicen: ‘Mi esposo está raro, agresivo. Se mete al baño con el celular y otras veces lo llaman y no contesta. He descubierto que pone su teléfono en modo avión’.

Se delatan solos

A veces la amante llama y como no es él quien responde, cortan.

¿Así de atrevidas son?

Algunas veces, ellas mismas le han escrito a la cuenta de Instagram de la señora avisándole que su marido está saliendo con otra.

¿Y cómo es una dama cuando engaña?

Las mujeres son más cuidadosas. No le cuentan ni a la mejor amiga.

En su teléfono, ¿la mujer cómo grava al ‘otro’?

Como la profesora de los hijos.

Asegura que las mujeres no revelan su infidelidad ni a la mejor amiga (Foto: Allengino Quintana)

¿Qué casos singulares te han llegado a la agencia?

Me han contratado para seguir a su amante.

¡Increíble!

Es que la quieren solo para él.

¿Y se han llevado algunas sorpresas?

Llegó un militar, cuya mujer es agente inmobiliaria, para que la sigamos.

¿Cuáles fueron los resultados?

No le engañaba con nadie, solo que no iba a trabajar, sino que se metía al casino.

¿Y cómo ‘nacieron’ sus dudas?

De su casa desaparecían joyas, relojes. Incluso la grabamos saliendo de una casa de empeño.

Hemos hablado de los ‘damnificados’, ¿pero qué perfil tiene el ‘partidor’?

Casi siempre está en el círculo de amistad de la pareja.

¡¿El amigo?!

Por supuesto. Pocas veces es el personal training o el chofer.

¿Han llegado esposa de jugadores de selección?

Sí, aunque por ética no te diré los nombres.

¿El ‘pelotero’ es muy astuto?

Ellos alquilan departamentos en los últimos pisos de un edificio.

Cuéntame otros casos singulares

Algunas damas creen que son engañadas y se encuentran que el marido amanecía fuera de casa porque era ludópata, alcohólico o entraba a un hotel a drogarse. Pero esos son solo el 2 por ciento de todos los casos.

¿Solo quieren descubrir y desenmascarar el engaño?

También vienen asesorados por sus abogados, buscando pruebas para que el Juez les entregue la tenencia de los hijos.

¿Tiempo ideal para encontrar todas las pruebas del delito?

Una semana como mínimo.

Muchas gracias y después de esta entrevista llegarán nuevos clientes

Seguro que sí y los atenderemos cómo debe ser.

