Historias de amor: "Me olvidé del amor"

JOSÉ (46).- Querida doctora Carmen , me atreví a escribirle porque necesito de su ayuda. Por mucho tiempo me dediqué a trabajar duro para que a mi hijo no le faltara nada, tanto así que me olvidé del amor. Ahora la soledad me agobia porque no tengo con quién celebrar mis triunfos y refugiarme cuando se dan las derrotas. Soy un hombre hogareño, detallista, romántico, apasionado por la música y sin vicios. Me gustaría conocer a una mujer madura, entre 30 y 45 años, madre soltera o sin hijos, para formar un hogar a mediano plazo. Escribir a mi correo:

joselavado451973@gmail.com.

Mira hijito:

Primero te felicito por ser un hombre responsable con tu hijo. Comprendo que por estar enfocado en su bienestar postergaste tu felicidad. Lo bueno es que ya sabes que necesitas esas emociones en tu vida. Estoy segura de que varias mujeres que están leyendo esta carta querrán conocerte. Date una oportunidad y demuestra lo caballero que eres. Suerte.

