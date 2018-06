En seis años que tiene como organizador de eventos, jamás pensó que la fiebre del Mundial le haría ganar tanta fama y dinero también. James Donovan Izaguirre (29) incorpora en sus rutinas la consabida ‘hora loca’, pero esta vez lo hace con muñecos de los jugadores de la selección peruana de fútbol , que siguen en Rusia buscando un cupo para avanzar en el Mundial.



Él cumple el sueño de los hinchas de compartir sus celebraciones con los personajes más queridos, como Ricardo Gareca, Edison ‘Orejas’ Flores, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, todos forman parte de la ‘hora loca peruana’, en Chorrillos.



¿Cómo se te ocurrió hacer la ‘hora loca peruana’?

Desde que Perú estaba cerca de la clasificación a la Copa del Mundo, los clientes pedían la temática mundialista y la realizamos rápidamente con los personajes más destacados del equipo.



¿Con qué canción arranca?

‘Porque yo creo en ti... vamos, vamos Perú’, con ese tema la emoción se despierta y los invitados se suman al toque a la celebración. Luego le siguen canciones criollas, música negra, huayno y la gente baila con orgullo y emoción.



¿Solo se presentan los muñecos?

Ellos son los personajes principales, pero dentro del show también hay batucada, arlequines y porristas. Los invitados quieren bailar con Gareca , a Farfán le piden que baile el ‘Totó’, otros hacen el gesto de (Paolo) Guerrero y de (Edison) ‘Orejas’ Flores.



¿De qué material están hechos los personajes?

Las cabezas son de peluche y dunlopillo, que no pesan y permiten a los chicos que se las ponen moverse y bailar hasta abajo.



¿Qué pedidos te hacen durante el show?

Me piden hacer karaoke. Solicitan algunas pistas y se ponen a cantar a todo pulmón.



¿Qué actividades animas con esta temática?

De todo, cumpleaños de niños y adultos, matrimonios, aniversarios y eventos corporativos. Las empresas también nos contactan para sus actividades con sus colaboradores. El espíritu mundialista está en todos lados y hemos sabido aprovecharlo.



¿Cuántos años tienes en este negocio?

Seis años.



¿Y en todo este tiempo te habían pedido un espectáculo relacionado con la selección peruana?

Para nada, ni chicos ni grandes pedían personajes de la selección. Esto es por el Mundial y la clasificación de Perú.



¿Cómo incursionas en este rubro? ¿Qué estudiaste?

Estudié Ingeniería Industrial, pero tuve como pasatiempo ser mago, el ‘Mago Donovan’, empecé a tener shows y vi que era una buena oportunidad iniciar un negocio de eventos y hora loca, y vamos creciendo.



¿Qué pasará cuando el Mundial termine? ¿Lo has pensado?

Tenemos más opciones de shows, pero creo que la ‘hora loca peruana’ va a continuar incluso si Perú queda eliminado del Mundial, el sentimiento nacional está más vivo que nunca.



¿Dónde pueden contactarte?

En el fan page @horalocaperuana.