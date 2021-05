Horóscopo. ¿Cada mes estás preocupado por tu economía porque el dinero no te alcanza? ¿Le echas la culpa de tus problemas financieros a la sociedad? ¿Reniegas porque no ganas más plata en tu trabajo? Quizá el problema no es la cantidad que percibes, sino cómo administras tus ingresos. A ello se suma tu signo zodiacal. A continuación, descubre cómo manejas tus finanzas según los astros:

ARIES

Al ser un signo zodiacal regido por el fuego, los arianos son controladores y productivos. Al tener dinero en las manos no dudarán en invertirlo y sacarle el máximo provecho.

TAURO

Los Tauro entienden el poder y la seguridad que acompaña al dinero. Así que más allá de cuánta plata ganen, siempre buscarán la manera de ahorrarla.

GÉMINIS

Comprendes el dinero como algo abstracto y volátil; es decir, no le das demasiada importancia. Prefieres darte tus gustos, sin pensar en si tendrás o no para los días siguientes.

CÁNCER

Necesitas estar seguro económicamente para proveer a tus seres queridos. Por ende, eres capaz de trabajar más allá de tus capacidades hasta conseguir el nivel de vida que deseas.

LEO

Este signo zodiacal busca poder y status, esto hará que se dedique a producir lo necesario para disfrutar de una excelente calidad de vida.

VIRGO

Los Virgo poseen un gran sentido común, por lo que tienen una capacidad especial para conseguir dinero. Su prudencia los lleva a ser cautelosos con el manejo de sus finanzas.

LIBRA

Los define el equilibrio, por eso ven el manejo de su economía familiar como la posibilidad de un futuro estable y seguro. Así que trabajan por lograr ese fin y ahorran de manera inteligente.

ESCORPIO

Es afortunado en materia económica porque se apasiona por el éxito y el dinero. Prefiere cuidar sus finanzas antes gastar en cosas que no son necesarias para vivir.

SAGITARIO

Te encanta planificar el futuro de tus sueños. Trabajas para tener el dinero necesario y cumplir tus metas en la vida. Cuidas tus acciones y ellas te permitirán el triunfo que esperas.

CAPRICORNIO

Son trabajadores y entienden el valor del dinero, por eso son responsables y disciplinados como buen signo de tierra. Esto hace que manejen muy bien sus ingresos.

ACUARIO

Ahorra y trabaja arduamente, pero se permite los gastos que desea con tal de disfrutar la vida. Esto genera muchos altibajos financieros en su vida.

PISCIS

Ven el dinero como el agua, siempre está en movimiento. Esto quiere decir que, por lo general, no tienen efectivo en el bolsillo. Siempre encuentran en qué gastarlo.

