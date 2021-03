ARIES

Eres una mujer impulsiva y demandas que las cosas se hagan a tu manera. Si algo no te parece, haces lo imposible para que se cumplan como tú quieres.

TAURO

Tu mayor debilidad es ser una persona posesiva y materialista. No sabes controlar tus emociones y eso te lleva a situaciones desagradables con otras personas.

GÉMINIS

Te gusta expresar lo que sientes. Pero muchas veces tus opiniones te generan discusiones con los demás. ¡Cuidado con eso!

CÁNCER

Eres muy sensible y percibes agravios donde no los hay. Interpretas bromas o comentarios como ofensas cuando no es así. No toleras los reproches.

LEO

Tienes un corazón solidario y un alma noble, pero te enojas con facilidad cuando las cosas no te salen como lo planeas, y esa es tu mayor debilidad.

VIRGO

Siempre deseas tener todo bajo control, eso te genera conflictos con quienes te rodean porque siempre estas criticándolos por su manera de actuar.

LIBRA

Tu mayor debilidad es tomar decisiones. Dudas mucho porque asumes que las cosas que elijas te perjudicarán a ti o a las personas que quieres, y a veces no es así.

ESCORPIO

Son personas que no toleran respuestas negativas y creen que por su forma de ser, el resto aceptará cualquier cosa que le ofrezcan. Suelen pecar de soberbias.

SAGITARIO

Se caracteriza por su optimismo y positivismo. Además está abierto al diálogo, pero detesta cuando no se ponen de acuerdo.

CAPRICORNIO

Suelen ser controladoras y egoístas. Son capaces de usar a sus amistades para beneficio propio y no saben agradecerlo.

ACUARIO

Tu deseo de solucionarlo todo se convierte en tu mayor debilidad, pues no podrás lidiar con la presión de resolverlo todo al mismo tiempo.

PISCIS

Eres bastante alegre y sueles mostrarte como alguien que emana nobleza y alegría, pero tu gran debilidad es temerle a la soledad.