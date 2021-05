Horóscopo. Muchas mujeres adoran el invierno porque pueden lucir ropas abrigadoras, como chalinas, guantes, gorritos de lana o casacas gruesas. Si es tu caso, descubre a continuación qué prenda te quitará el frío en esta época del año, según tu signo del zodiaco.

ARIES

Las aries están totalmente enamoradas de los sacos con piel de borreguito. Son su prenda favorita, sobre todo en colores neutros, pues combinan con todo.

TAURO

Las chicas de este signo sufren en esta época del año porque no les gusta las casacas abultadas. Por eso optan por las cafarenas de algodón y ceñidas a su figura.

GÉMINIS

Por alguna razón las géminis tienden a tener mucho frío en la cabeza. Esto hará que les fascinen los gorritos de lana de diferentes modelos. No faltarán en su clóset este invierno.

CÁNCER

Como te encanta marcar tendencia usarás unas orejeras curiosas que, aparte de mantenerte calientita y convertirse en tu prenda predilecta, te dará un estilo chic.

LEO

Si eres Leo, te puedo asegurar que amas las botas con peluche interno. No lo pienses más y úsalas para todo, tus helados pies te lo agradecerán.

VIRGO

Este signo no se atreve demasiado con su look. Aunque no podrá resistirse a un abrigo color camello. Es sensual y abrigador. Te sacará de tu zona de confort sin desequilibrarte.

LIBRA

Las libra son súper friolentas. Si te pasa, seguro que has probado con todas las casacas. Lo ideal para ti es la tipo impermeable, verás que será tu prenda favorita.

ESCORPIO

Tus piernas sufren mucho con el frío, a tal grado de sentir dolor. Para de sufrir y consíguete unos leggings térmicos, puedes usarlos solos o debajo de tus jeans.

SAGITARIO

El frío siempre ataca a tus pies y lo solucionas con tus medias polares. Las usas para dormir y para estar en casa. Son tus consentidas porque te dan ese calorcito que necesitas.

CAPRICORNIO

Las chicas de este signo siempre tienen las manos heladas. Por esta razón, siempre usarán guantes lindos y una bufanda, estas dos prendas las ayudan a entrar en calor.

ACUARIO

No le gusta perder el estilo y no necesita mil capas de ropa para mantenerse calientita, así que un ponchito de hilo será perfecto para matar dos pájaros de un solo tiro.

PISCIS

Necesitas una casaca con gorrito adornado con peluche, este evitará que el aire helado te congele la cara; si haces esto, el resto de tu cuerpo se calentará como por arte de magia.

