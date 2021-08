La sensibilidad es un rasgo que todos poseemos aunque no en igual medida. Hay personas a las que todo lo que sucede las afecta con más intensidad que a otras, que toman las cosas con más frialdad o calma. Nuestro grado de sensibilidad tiene mucho que ver con el signo del zodiaco que nos representa. Descubre cómo eres tú.

ARIES

De apariencia todopoderosa, pero eres muy sensible aunque no lo demuestres. Ante una situación que te lastima, te pondrás fuerte y ocultarás tus sentimientos.

TAURO

Eres bastante sensible, sobre todo ante las actitudes de las personas que te importan. Si algo te afecta, decides tomar distancia de esa persona.

GÉMINIS

No eres muy sensible. Te tomas las cosas con humor y no te haces demasiado problema por nada. Para ti todo tiene solución.

CÁNCER

Eres hipersensible y cualquier cosa que suceda a tu alrededor te afecta y mucho. Te tomas todo personal, pues eres muy susceptible ante una palabra o gesto.

LEO

Detrás de tu arrogancia se esconde una persona sensible a quien le afecta todo lo que pase en su plano sentimental, aunque no lo demuestres.

VIRGO

Por supuesto que tienes sentimientos y muchos, pero prima en ti el realismo. No te dejarás llevar por tu sensibilidad y pensarás con cabeza fría.

LIBRA

Eres sensible pero no haces tanto drama. Sabes comprender a los demás y buscas resolver los problemas que se presentan.

ESCORPIO

Sueles anticipar las cosas y por eso tienes reacciones que muchos no comprenden, pero todo es parte de tu sensibilidad.

SAGITARIO

Eres sensible, pero lo normal. Tratarás de encontrarle a todo una salida positiva, no te cuestionarás demasiado las cosas.

CAPRICORNIO

Detrás de tu aparente frialdad se esconde una persona sensible, pero definitivamente no dejarás notar que algo te afecta.

ACUARIO

Eres sensible aunque tu aire de despreocupación dé la impresión contraria. Pero no se desbordará por cosas sin sentido y tratarás que todo pase.

PISCIS

Todo lo que pasa a tu alrededor te afecta y muchísimo. Das extrema importancia a las palabras y a los gestos de todas las personas.