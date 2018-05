Ideas para organizar tu armario [VIDEO]

Por: Mariela Celis



El otoño se está acentuando y tienes que decirle ‘hasta luego’ a tus prendas veraniegas. Pero no te preocupes, la bloguera de moda Tana Rendón te enseña a organizar tu armario para que tengas a la mano ropa más abrigadora, bonita y útil.



“Las blusas con mangas tres cuartos en tonos neutros, los jeans, las chompas de punto o tejido y los blazers son los básicos de esta temporada. La única prenda de verano que debemos dejar en el ropero es el top o polo de algodón en tiras, ya que te permite vestir en capas sin lucir abultada. Se adapta a esta temporada”, recomienda.



COLORES VS. ESTILOS

En el tubo del armario categoriza estas prendas superiores por colores (empieza por el blanco y acaba con los tonos oscuros) o de acuerdo a un estilo: para ir a la oficina, estar con las amigas o salir de noche.



“Utiliza un gancho por prenda. Nada de poner una blusa encima de otra porque no sabrás lo que tienes en el vestidor y caerás en el dilema del ¿qué me pongo?”, anota. Los pantalones colócalos siempre en cajones.



LOS ACCESORIOS

Lo último, pero no menos importante. Reserva un cajón para las pashminas, chals, pañoletas y correas. “En percheros puedes colocar tus carteras. Las negras y de color nude combinan con todo. Y lo que está muy de moda son los aretes extra large”, menciona.