¿Te imaginas comer helados "fritos"? Conoce la propuesta de Javier Izaguirre

Ya estamos en verano y, pese a que algunos días han estado nublados, el calor se siente. Si quieres refrescarte, Javier Izaguirre (28) tiene la fórmula perfecta. Se trata de sus helados ‘fritos’, pero no te alarmes, no son calientes. Al contrario, son preparados a muy baja temperatura en una congeladora plana.



¿Cómo se te ocurrió este negocio?

En el 2017 viajé a la India por motivos laborales, y tuve que hacer escala de doce horas en Tailandia. Salí a dar una vuelta, y ahí vi esta forma de preparar helado y decidí traerla al Perú.



Apostaste por algo innovador...

Sí, desde que egrese de la universidad quería tener un negocio propio. Averigüé de dónde traer la máquina, consulté con mis familiares y aquí me tienes.



¿Cuánto invertiste?

La congeladora plana la traje de China, me costó diez mil soles incluido el transporte. Aparte es el alquiler del local.





¿Y la aceptación del público?

Buena, tenemos un mes y si todo sigue así, en 4 o 5 meses recuperaré mi inversión.



¿Qué sabor de helado piden más?

Lúcuma, es infaltable.



Las personas te preguntarán por qué se llama helado ‘frito’…

Sí, se sorprenden mucho por el nombre. Ellos ven que todo tiene que hacerse muy rápido porque la máquina en un minuto llega a -20° y luego será imposible que se formen los rollitos de helado.



¿En dónde podemos encontrarte?

Mi local está en la avenida Confraternidad 485, urbanización 2da etapa, en Los Olivos.

