¿Por qué es importante usar lentes de sol? ¡Puedes perder la vista!

La excesiva exposición a la radiación solar sin protección afecta los ojos de personas de cualquier edad y puede dañar no solo la parte externa del ojo sino también la parte interna y llevar incluso a la ceguera debido a las lesiones irreversibles que puede ocasionar en la retina, dijo el Dr. Carlos Wong, médico oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Wong.

Agregó que la quemadura de los párpados, el pterigion, la catarata y degeneración macular son algunas de las lesiones que pueden aparecer si no se adoptan medidas para protegerse de la radiación ultravioleta que emite el sol.

De las lesiones mencionada, la degeneración macular es irreversible, es decir, conduce a la ceguera. Mientras que el pterigion conocido comúnmente como carnosidad y la catarata son lesiones que se pueden revertir mediante tratamiento quirúrgico.

Por ello, se debe adoptar medidas de prevención como el uso de sombreros de ala ancha y lentes de sol provistos de filtros protectores que permitan filtrar casi el 100% de la radiación ultravioleta A y B (UVA - UVB).

El filtro protector puede estar en lentes de cualquier color e incluso en aquellos de lunas que no tienen color, pero esto debe estar indicado en la etiqueta del lente o la garantía de la óptica.



