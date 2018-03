¿Cómo impresionar en una entrevista de trabajo?

La ex Miss Perú y hoy empresaria Marina Mora, nos brinda 10 consejos útiles para conseguir un puesto de trabajo y mejorar las probabilidades de convencer a tu entrevistador. Ella es directora de la Escuela que lleva su nombre, donde se iniciarán cursos de imagen integral y desarrollo personal desde el 10 de marzo. En estos talleres puedes aprender desde etiqueta de mesa, cómo reforzar tu autoestima, claves para evitar el estrés, hasta cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo.



Paso 1

Comencemos por el CV. Encontrarás buenos diseños en internet para realizar tu CV. Uno que resalte tus virtudes y tu experiencia laboral es una genial opción.



Paso 2

Un look sobrio y acorde. Nada exagerado ni muy extravagante, que sea cómodo para ti y que te seguridad.



Paso 3

Puntualidad. “Cuando somos puntuales, demostramos nuestro afán no de llegar, sino de conquistar”. Frase potente que no necesita explicación. ¡Ve a conquistar!



Paso 4

Conectar con el entrevistador. La conexión debe fluir de manera auténtica logrando aplicar las 3E: entusiasmo, energía y éxito.



Paso 5

Un entrevistador no es un ogro, ni menos aún una persona aburrida de la vida que disfruta haciendo dudar a los que pasan por su escritorio. Así que no le tengas miedo, no te muestres nervioso. Muéstrate tal y como eres, seguro de lo que vales, de tu formación académica y experiencia laboral.



Paso 6

Conocer el rubro de la empresa. En ocasiones el seleccionador podría preguntar sobre el giro del negocio de la compañía, una buena respuesta podría impresionar.



Paso 7

No necesitas explicar con términos de la Real Academia Española tus aptitudes y fortalezas, se claro y conciso en tus expresiones. Menciona lo suficiente y justo, no te expandas demasiado, podrías espantar al entrevistador.



Paso 8

¿Formular preguntas a tu entrevistador? ¡Claro! Tienes que saber qué desean de ti en el trabajo, cómo es el ambiente laboral actual, que metas a futuro tiene la empresa, su visión, misión y cualquier otra duda que vayas detectando durante tu entrevista.



Paso 9

Según especialistas en el área de la comunicación, el lenguaje corporal constituye más de la mitad de nuestra forma de comunicar. Cruzar los brazos y las piernas, por ejemplo, puede dar la impresión de inseguridad y de no estar a gusto con lo que la otra persona te está diciendo. Por eso es muy importante saber cómo expresarse, usando gestos y posturas adecuadas.



Paso 10

Tu actitud frente a la entrevista será evidente, por lo que no pienses en el tradicional “nosotros lo llamamos”, ya que te inducirá en no mostrarte naturalmente como eres. Despeja la mente, es solo una entrevista, un apretón de manos con seguridad y unas palabras de agradecimiento por haberse fijado en ti reflejan seguridad.





La empresaria invitó al taller “Empoderamiento de la Mujer” que está realizando la Escuela Marina Mora por el "Día Internacional de la Mujer" ¡Completamente Gratis!



El taller se realizará este jueves 08 de marzo a las 6:00 pm en la Escuela Marina Mora: Av. Petit Thouars 3547, separa tu cupo llamando al 719-4545