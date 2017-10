Indigestión: ¿cómo evitarla?

La indigestión surge luego de comer o beber demasiado o porque los alimentos son muy pesados. Cuando las comidas son abundantes y con altos niveles de grasas es más difícil digerirlas, por lo que puede aparecer este problema. El nutriólogo Gerardo Bouroncle te dice cómo evitarla.



1. En el desayuno. Consume fibra, nutriente que se encuentra en las frutas y verduras. Ayudarás a tu organismo a tener un correcto funcionamiento intestinal.



2. Come de acuerdo al horario. Divide tus comidas y evita el clásico desayuno-almuerzo.



3. Si vas a un evento donde sabes que habrá mucha comida, comparte una porción entre varias personas. Así probarás de todo en pocas cantidades.



4. No gaseosas. Aumenta el consumo de agua o infusiones.



5. En lo posible evita el alcohol porque este compuesto mezclado con alimentos grasos solo genera trastornos estomacales.



6. En caso de que comas carnes, acompáñalas con verduras en lugar de frituras. Recibirás menos calorías.



7. Si sufres diabetes, procura no ingerir harinas o pastas. Si eres hipertensa, no abuses del chancho al palo o guisos con alto contenido de sal.

SÍNTOMAS

- Sensación de pesadez

- Hinchazón abdominal

- Dolor de estómago

- Acidez estomacal

- Dolor de cabeza

- Náuseas

- Vómitos

- Flatulencias