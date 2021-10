En el año 2002, cuando Marcela Marañón solo tenía 19 años tuvo un accidente automovilístico que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo y sin la pierna izquierda. Esta tragedia la deprimió en su momento, pero no se dejó vencer y se volvió más fuerte. Tanto que decidió recorrer el mundo en su silla de ruedas y demostrar que para ella no existen los límites, pese a su condición. Esta es la historia de la peruana viajera, amante de los deportes extremos e influencer, pues cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Trome habló con ella.

¿Cuándo decides recorrer el mundo?

Fue en el 2017, a partir de una conferencia a la que asistí en Argentina. Me gustó tanto viajar sola que quise volver a hacerlo.

¿Antes de tu accidente eras viajera?

No mucho. Mi accidente fue en Estados Unidos, yo viajé allá a estudiar a los 19 años y recién me había mudado. Era muy joven y no tenía los medios económicos que tengo ahora para darme esos gustos.

Marcela Marañón es una influencer peruana.

¿A cuántos países has ido?

Hasta el momento he llegado a más de 18 países. El último en el que estuve fue Dubái. Para mí viajar es valorarme y aprender a estar sola. Ver el mundo de una manera distinta, salir de la rutina y conocer gente.

También te fascinan los deportes extremos…

Sí, he hecho esquí en nieve, esquí acuático, hockey adaptado, ciclismo y hasta he saltado de una montaña con una pita y desde un paracaídas. Cuando estuve en Francia hice deportes en los Alpes y he estado viajando en un avión sin techo.

Peruana ha viajado a más de 18 países.

¡No tienes límites!

En mi mente siempre está la frase: ‘Marcela, sí puedes, no te rindas’. Yo sé que puedo tener algunos límites por mi impedimento físico, pero lo intento siempre hasta el final; y si no puedo, lo entiendo.

¿Qué es lo más difícil de los viajes?

Son las barreras que encontramos las personas con discapacidad. Cuando visitamos lugares que no están adaptados para una silla de ruedas y vemos que no tenemos acceso a subir a otros pisos o ir más allá.

Le gustan los deportes extremos.

¿En qué trabajas?

Soy social media influencer, me dedico a promover diferentes marcas.

¿De qué manera te han ayudado las redes sociales? ¿Y qué buscas a través de estas?

Busco motivar a la gente a partir de mi historia, darles esperanza y demostrarles que pueden hacer muchas cosas. Las personas que tenemos un tipo de discapacidad no solo debemos estar en una silla y metidos en casa, podemos salir adelante y, por supuesto, luchar por nuestros sueños.