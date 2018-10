A veces, la falta de una buena educación financiera hace que entremos a Infocorp (una lista de morosos o malos pagadores) y manchemos nuestro historial crediticio. Para evitar ser parte de esa lista negra, Carlos Ferreyros, experto en Finanzas Personales de Prestamype, te brinda los siguientes consejos:



1. Paga tus cuotas con puntualidad. El primer paso para evitar figurar en Infocorp es no tener deudas pendientes. Si no puedes pagar el monto total, fracciónalo.

2. Evita el sobreendeudamiento. Es posible que recibas ofertas de créditos sin haberlos solicitado, pero si no los necesitas, no los aceptes. No te endeudes por gusto.



3. Administra bien tus finanzas. Elabora tu presupuesto mensual y respétalo. No abuses de la tarjeta de crédito para cubrir algunos gastos, más aún si son de entretenimiento. La acumulación de cuotas evidencian un manejo inadecuado de tu economía.

4. Revisa tu perfil crediticio. Haz un seguimiento a tu historial crediticio y fíjate con qué calificación figuras en Infocorp. Recuerda que una vez cada semestre puedes solicitar un reporte gratuito.



5. Ten un fondo de emergencia. Ese dinero guardado te ayudará a pagar tus cuotas en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando pierdes el trabajo o sufres un accidente.



SABÍAS QUE...



Cuando sientas que no puedes pagar una cuota, ajusta al máximo tus gastos y/o elimina algunos.