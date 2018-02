Ingeniero dejó su carrera por enseñar música a los más pequeños

Dejó su carrera de Ingeniería de Informática para dedicarse de lleno a su pasión: la música. Miguel Carreño tiene 32 años y una escuela en Los Olivos donde enseña a tocar guitarra, piano, cajón, batería, timbales y hasta saxofón a los talentosos muchachos de esta parte de la ciudad.

“En el 2008, cuando estudiaba en la universidad, nos convocaron para dictar talleres a niños de escasos recursos. Hasta ese entonces yo solo sabía tocar guitarra y cajón porque mi abuelo, que era músico, me enseñó. Luego me di cuenta de que la música era mi vocación y quise aprender a tocar más instrumentos”, recuerda.

A los meses de constante preparación con maestros y de forma autodidacta, Carreño abrió su taller ‘Kids música para ti’ en la avenida Universitaria 4883 en Los Olivos, que por hoy tiene a varios alumnos.

“En los primeros meses, vi que muchos de mis estudiantes tenían talento, pero no recursos para pagar las lecciones. Por ello decidí apoyarlos y brindarles clases gratuitas. También hago lo propio en el colegio de primaria Enrique Guzmán y Valle, de Los Olivos”, cuenta.

Este joven músico enseña a tocar instrumentos de viento, teclado y percusión a niños, desde los 2 a 12 años, y a adultos en los horarios de mañana y noche. Para más información pueden visitar la página de Facebook ‘Kids música para ti’

