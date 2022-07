La práctica sexual puede tener un impacto positivo en la salud, pero no todos los beneficios son ciertamente aprobados, como en el caso de tener intimidad durante la menstruación.

Para Jeannette Marchena, Coordinadora de la Unidad Mujer de las clínicas Auna, no todas las mujeres tienen el deseo de tener contacto íntimo durante la menstruación, no obstante, muchas veces no lo manifiestan, a pesar de que esta práctica pueda ser perjudicial y aumente el riesgo de contraer molestias genitales, urinarias y otros males.

La especialista sugiere tener conocimiento sobre los efectos negativos en torno a las relaciones sexuales en el tiempo del periodo menstruación. “Durante la regla, se expulsa un tejido cultivo que está compuesto por la sangre y microbios. Si esto llega al aparato reproductor del hombre, y no hay una higiene adecuada, puede ser crítico y provocar una infección. Además, al haber humedad y fricción, la uretra se podría inflamar”, asegura la ginecóloga.

QUÉ CUIDADOS DEBE TENER

En caso su media naranja considere intimar durante estos días es normal, cerciórese que sea de forma segura y placentera. Utilice preservativos adecuados que eviten algún contacto con la vagina.

Luego, limpien sus zonas íntimas tomando una ducha y colóquese prendas secas. Marchena señala que en caso sienta dolor, cólicos, inflamación o ardor después del coito, debe acudir a un médico.

La obstetra aclara que es posible quedar en gestación durante el periodo menstrual, a pesar de que las posibilidades son bajas. “Si la mujer tiene relaciones sexuales sin protección, puede embarazarse, ya que los espermatozoides pueden sobrevivir en el útero hasta siete días”, concluye.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

1. Alivio de los cólicos

Las relaciones sexuales también activan la liberación de químicos llamados endorfinas, que te hacen sentir bien. Además, participar en actividades sexuales ocupa tu mente, lo cual puede ayudar a distraerte de tus molestias menstruales.

2. Períodos más cortos

Tener relaciones sexuales puede hacer que tus períodos sean más cortos. Las contracciones musculares durante un orgasmo expulsan el contenido uterino más rápido. Eso podría causar períodos más cortos.

3. Lubricación natural

Puedes dejar de lado el lubricante durante tu período. La sangre actúa como un lubricante natural.

4. Podría aliviar tu dolor de cabeza

Aproximadamente la mitad de las mujeres padecen migraña durante sus períodos. Aunque la mayoría de las mujeres con migrañas menstruales evitan las relaciones sexuales cuando tienen dolor de cabeza, muchas de las que sí tienen relaciones sexuales dicen que los alivia parcial o totalmente.

TENGA EN CUENTA

Para algunos tener intimidad ayuda a aliviar los cólicos y molestias abdominales . Además, puede acortar el periodo menstrual.

. Además, puede acortar el periodo menstrual. Las que tienen un c iclo menstrual regular de 28 días , el período fértil comienza en el día 11 después de la menstruación y dura hasta el día 17.

, el período fértil comienza en el día 11 después de la menstruación y dura hasta el día 17. Darse duchas de agua tibia para aliviar el dolor abdominal que produce la regla . El médico puede recetar fármacos para bajar la inflamación.

. El médico puede recetar fármacos para bajar la inflamación. Algunas posturas pueden ser incómodas cuando tienes sexo durante el periodo. Converse con su pareja para planificar mejor su encuentro

