Las bajas temperaturas del invierno provocan cambios en nuestra piel, uno de estos es la resequedad, según afirma Anthony Gonzales, director global de investigación y desarrollo de productos para el cuidado del rostro y cuerpo de Avon. Por ello, y para mantener un piel saludable todo el año el experto brinda las siguientes recomendaciones.

1. Agua micelar para lavar el rostro

“Si no estás expuesto a agentes que puedan ensuciar tu rostro, recomiendo un limpiador más suave, como un agua micelar, o un limpiador en crema. Eso va a remover la suciedad que acumulamos durante el día. Una barra convencional de jabón será útil si estás afuera y expuesto a muchos elementos que ensucian tu rostro. El jabón limpia muy bien, pero también arrebata todo a la piel, no solo la suciedad”

2. Usar un buen limpiador.

“En invierno tu piel produce más aceite para tratar de reaccionar a ese cambio de temporada y evitar que se reseque. Por eso, lo mejor es que para el verano, se use un limpiador y para el invierno otro, uno que limpie, pero sin quitarte toda la oleosidad”.

3. Aplicar un humectante.

“Si usas un protector solar como humectante en la mañana , también deberías hacerlo en la noche. Es importante aplicarlo al menos dos veces por día. La gente piensa que no debe usarse en invierno, pero sí es necesario”.

4. Utilizar cosméticos de larga duración.

“Si tienes la piel sensible por la mascarilla, son recomendables estos productos para no tener que estar aplicándose a cada momento porque eso podría exacerbar la sensibilidad, pero si tu piel no es oleosa esto no es aconsejable”

5. El consumo de agua.

“Ayuda para tener una piel sana, pero se complementa con una buena dieta alimenticia y otros cuidados como las cremas”