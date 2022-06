Los casos de resfríos e infecciones respiratorias suelen incrementarse en invierno, por eso es importante reforzar el sistema inmune, sobre todo, de los más pequeños. ¿Cómo hacerlo? Una buena forma –según Olger Román Vílchez, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima – es consumiendo alimentos cítricos o ricos en vitamina C, como la naranja y mandarina, esta última tiene un delicioso sabor y precio accesible.

“Los cítricos proporcionan fibra y vitamina C a la persona que los consume. Una mandarina, por ejemplo, contiene 90 miligramos de vitamina C al día, lo necesario para mantener el cuerpo sano. Si uno come más unidades no habría problema, pues el exceso de esta vitamina se elimina por la orina. Lo que sí es recomendable es variar la fruta, aparte de la mandarina también se puede consumir kiwi, camu camu, pomelo o aguaymanto”, señaló el especialista.

CUIDADO

Muchas personas suelen darles kion y ajo a sus hijos. Estos alimentos son famosos por sus beneficios para la salud, aunque no hay que exagerar con las raciones o formas de consumo, ya que pueden provocarles gases u otros malestares. Una buena opción es incluirlos en sopas o caldos, o algunas comidas.

BUENA CAMPAÑA

Vive Mandarina, la comunidad más grande del Perú que promueve el estilo de vida saludable, lanza la campaña #VuelvealoNatural, invitando a los peruanos a consumir esta deliciosa fruta que posee una importante cantidad de vitamina C necesaria para conservar la salud y prevenir enfermedades relacionadas con los procesos gripales o con virus comunes. Su poder antioxidante también actúa como prevención de enfermedades del tipo degenerativo y lo mejor de todo es que casi no tiene azúcar a diferencia de todos los jugos envasados que actualmente se encuentran en el mercado.

