Ivana Yturbe: Modelo busca el éxito como empresaria 

La joven modelo Ivana Yturbe logró hacer realidad el sueño de inaugurar su primera tienda de ropa ‘Minnae Jeans’, en Gamarra. Pero sus afanes empresariales no se terminan aquí, pues trabaja duro para abrir su restaurante.



¿Qué te impulsó a convertirte en empresaria?

Me encanta la moda, esa es la principal razón que me llevó a crear mi empresa y estoy feliz con el resultado.



Pero ¿quieres seguir creciendo?

Sí, así como quise tener mi tienda de ropa, también deseo abrir un restaurante y estoy trabajando en ello. Pronto habrá novedades.



¿Qué encontramos en ‘Minnae Jeans’?

Prendas de buena calidad. Tenemos jeans, shorts, vestidos y casacas con diseños únicos, que no podrán encontrar en otros lugares.



¿Tuviste algún obstáculo para sacar adelante tu negocio?

Todo ha sido planificado de a poquitos y, hasta el momento, marcha excelente.



¿Cuál es tu meta?

Llegar a abrir varias tiendas, sobre todo en un mall.



Un consejo a las emprendedoras...

Luchar por sus sueños, estar enfocadas y no bajar los brazos.‘tengo mi tienda de ropa y pronto abriré mi restaurante’

Ivana Yturbe y Patricio Parodi