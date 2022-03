Tras la pandemia el problema de alopecia en mujeres ha sido un tema usual en los consultorios médicos, si bien este problema es más común entre los hombres, las mujeres también presentan este síntoma que puede ser generada por diversas causas. Este tema saltó a la luz tras conocerse que la actriz Jada Pinkett Smith lo padece.

“La alopecia es cualquier tipo de pérdida del cabello, independientemente de su causa. Es perdida de cabello, disminución de la concentración de cabello o adelgazamiento. Lo normal es que se caigan 100 cabellos por día cuando uno se pasa el cepillo, pero no es normal que cuando una se pase el cepillo varias veces al día se siga cayendo el pelo”, advirtió al grupo El Comercio, Erick Torres, médico fotónico con especialidad en Medicina Estética y Antiaging, del Centro de Medicina Estética de la Clínica Ricardo Palma

Causas de la alopecia

Problemas orgánicos: El especialista aclaró que no necesariamente el paciente que tenga alopecia va a terminar calvo. Al diagnosticar alopecia se debe primero buscar cuáles son los problemas de salud del paciente como anemia o problemas hormonales, hacer una buena evaluación y descartar que sea un problema orgánico.

Problemas infecciosos: Debemos buscar si la persona tiene problemas infecciosos en el cuero cabelludo o inflamaciones. Por ejemplo, si tengo una dermatitis seborreica, comúnmente llamado caspa, hace que el cabello se caiga.

Problemas inmunológicos: Quiere decir que mi propio cuerpo empieza a reconocer el bulbo, donde nace el pelo, como algo extraño y lo destruye. Esos casos les pasan mucho a los varones, a quienes se les cae el pelo hasta llegar a la calvicie.

Señalar de alerta

Tenemos que estar atentos a la anormal caída de cabello. Percatarse si el cabello poco a poco va adelgazando. Se debe ver si el cabello está en la almohada, en la ropa o incluso en el suelo, eso no es normal.

“En general se puede llevar un buen control de la alopecia. Por ejemplo, si es un tema infeccioso, mato esa bacteria y el cabello se recupera. Si es un problema inflamatorio crónico, sedo la inflamación, mejoro la caspa y deja de caerse el cabello. De igual modo, si tengo problemas anémicos o tiroideos eso se controla y ya no se cae el cabello. La caída del cabello no es permanente. Ahora si es un problema inmunológico es un poco más difícil de controlar porque se necesita otros médicamente y procedimiento, pero son casos más frecuente en varones. Por eso, es necesario un buen diagnóstico”, explica el especialista.

¿Qué no debemos hacer?

Usar champú que ofrecen en el mercado para la caída del cabello.

La aplicación de remedios caseros porque podría complicar el problema.

Lavarse con champú con sal o productos con muchos químicos.

Caer en stress porque se agravan la perdida de caída de cabello.

El médico Erick Torres nos recomienda hacer ejercicios, tener buenos hábitos alimenticios, colocarse sombrero para salir a la calle, usar champú con bloqueador solar y tratar de no exponerse demasiado al sol. “Si como a deshora, me alimento con cosas chatarras y no me cuido es evidente que no solo mi cabello sufrirá sino que mi piel también se va dañar. El cabello también envejece”, recordó.

