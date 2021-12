‘Si quieres algo, consíguelo’, esta frase encaja bien con la personalidad del actor Jesús Luque, quien el año pasado fue elegido como el Mejor Actor en el Festival de Cine de Lima por su participación en la película ‘Manco Cápac’.

La vida de este joven puneño de 22 años está llena de muchísimo empeño y, pese al reconocimiento que recibió, él sigue trabajando como albañil, hace poco terminó una carrera técnica y ahora está cursando el segundo ciclo en la Escuela de Arte Dramático. Ha hecho tantas cosas desde niño que hasta sirvió en el Ejército.

Jesús, ¿alguna vez pensaste actuar en una película?

No sé si en una película, pero tenía deseos de actuar. Lo manifesté desde los 10 años cuando mi padrastro me llevaba a una comunidad, en Puno, para que pasteara las ovejas de una señora. Ahí, mientras trabajaba, iba con mi radio escuchando el programa ‘Mi novela favorita’ de Mario Vargas Llosa. Imaginaba la historia y soñaba con algún día ser partícipe de alguna.

Y ahora eres el protagonista de una cinta que es precandidata a los premios Oscar…

Cuando se grabó la película yo tenía 16 años. Siento que esto es fruto del compromiso, voluntad y perseverancia que le he puesto. Jamás imaginé un reconocimiento.

Jesús trabaja desde muy joven el oficio de albañil se lo enseñó su tío Pepe a quien considera como un padre. (Fotos: GEC/ Eduardo Cavero)

En algunas partes, el personaje se comunica en quechua…

Sí, yo soy quechuahablante, mi familia lo es y me siento orgulloso de eso.

¿Cómo te enteras del casting para la película?

Yo trabajo con mi tío como albañil, y ese día él no fue. Justo cuando pasaba por una calle vi el afiche del casting, me interesó y al día siguiente fui tempranito. Nos pidieron que asistamos a un taller que se iba a realizar tres veces a la semana, y yo me comprometí sin haberlo consultado con mi mamá.

Se sigue ganando la vida como albañil, mientras continua formándose como actor. (Fotos: GEC/ Eduardo Cavero)

Y te quedaste con el papel...

Después de seis meses de preparación me dijeron: ‘Vas a protagonizar la película’. Me puse muy feliz, me sentía tan bien que no me importaba grabar hasta la 1 de la mañana o repetir las escenas.

También estuvo dos años sirviendo al ejército. (Fotos: GEC/ Eduardo Cavero)

¿Siempre has sido muy empeñoso?

Sí, en el colegio he ocupado los primeros puestos. A los 15 años quería estudiar en una academia de fútbol y, por eso, empiezo a trabajar como albañil. Necesitaba pagar mi curso. Me gustaba mucho ese deporte, pero era consciente de que mi realidad era otra, llegué hasta la Copa Perú, distrital y provincial.

Eres multifacético, además has estado en el Ejército…

En el 2017 ingresé a estudiar con la Beca 18 la carrera técnica de desarrollador de sistemas, y a la par entré al Ejército. Servía solo los fines de semana porque estudiaba.

A los 16 años protagonizó Manco Cápac, la cinta peruana que se estrena este jueves. (Fotos: GEC/ Eduardo Cavero)

Jesús, eres imparable, ahora estás en la Escuela de Arte Dramático…

Sí, estoy en el segundo ciclo de la carrera de Pedagogía Teatral, que me encanta, y a la vez sigo trabajando en el oficio que mi tío Pepe me enseñó: ser albañil.

Se siente muy orgulloso de sus raíces, y habla muy bien el quechua. (Fotos: GEC/ Eduardo Cavero)

Finalmente, este jueves se estrena la película ‘Manco Cápac’.

Sí, el Avant premier de ‘Manco Cápac’ se realizará este martes en el cine UVK San Martín con un evento especial en el Hotel Bolívar. Y el jueves la película ya estará en las salas de cine de Lima y provincias.