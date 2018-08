Jimena Lindo: Soy una mujer trabajadora y honesta | ENTREVISTA | FOTOS

Jimena Lindo es una de las actrices peruanas con mayor presencia en cine y televisión. Ella nos responde este cuestionario donde, entre otras cosas, se define como una mujer ‘trabajadora, honesta y en permanente cambio’.



Jimena, ¿para ti qué es el amor?

El amor es hermoso.



‘Rosa’, de la telenovela ‘Mi Esperanza’, es...

Una mujer buena.



¿Alguna vez fuiste la manzana de la discordia?

No, nunca.



Un lugar que te gustaría conocer...

La isla de Bali, en Indonesia.



Tu comida favorita...

Me encanta el arroz con pollo.



¿Cuál es tu flor preferida?

Las orquídeas.



Un color que no hay en tu clóset...

Marrón.



Un personaje que te gustaría interpretar...

A Emma Bovary, protagonista de Madame Bovary (obra maestra del escritor francés Gustave Flaubert).



Un personaje que te dio mucha alegría...

Nora de ‘Casa de muñecas’ (obra dramática de Henrik Ibsen).



¿Cuántas novelas has hecho?

Ay, no sé.



Y películas...

Creo que ocho.



Defínete en tres palabras...

Trabajadora, honesta y en permanente cambio.



¿Por qué le pusiste de nombre Aaron a tu hijito?

Se lo puse porque es un nombre hebreo que significa ‘Luz de la montaña’.



Los valores que le inculcas a tu hijo son...

Principalmente la honestidad.



Tus amigos son...

Mi tribu.



Personificar a gemelas es...

Si son personalidades muy distintas, es un reto.



¿Qué tipo de cosas escribes en las redes?

Frases positivas, por ejemplo: ‘Sentirnos merecedores’. ‘Sentir que el universo juega a nuestro favor’. ‘Sentir la abundancia’.



Eres una mamá...

En permanente aprendizaje.



Te gustaría ser más...

Libre.