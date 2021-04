Johnny López tiene 63 años y toda una vida dedicada a la radio, su más grande pasión. Con el paso del tiempo, como es natural, ha cambiado su apariencia, pero su carisma innato con el que conquistó a miles de televidentes en los 80 aún perdura.

El recordado presentador de inolvidables programas como ‘Diga lo que vale’ y ‘El baúl de la felicidad’, entre otros, continúa hoy comunicando desde su propia trinchera y adaptándose a la tecnología. Johnny creó, fundó y dirige ‘Peruana Radio’.

¿Es cierto que llegas a la radio cuando tenías 10 años?

En Pacasmayo, a una cuadra de mi casa, había una radio. Al salir del colegio solía ir ahí. Un día faltó la persona que leía noticias y, como siempre me veían merodeando, me propusieron hacerlo. Al poco tiempo me dieron un programa de 6 a 7 p.m.

¿Te pagaban?

No, ni un sol, pero después yo mismo conseguí mis auspiciadores. Recuerdo que eran Velita Misionera y D’Onofrio. Con el dinero me compraba discos.

¿Cómo llegas a Lima?

Mi padre quería que estudiara Economía y a los 17 años me escapé a Lima. A los 18 fui el primer mánager del grupo ‘Frágil’, hicimos 25 conciertos en un año, recorrimos todo Lima. Seguí trabajando en radios.

¿Y la televisión?

Un día mi mamá me dice: ‘Te han llamado de Panamericana, no recuerdo quien, tenía nombre de lapicero’. Resulta que era Genaro Delgado Parker. Tuve una reunión con él, quien me pidió que hable media hora frente a cámaras.

¿Qué pasó luego?

En el canal, mientras esperaba, encontré a Pablo de Madalengoitia. Él me sugirió que lea un texto de Ricardo Blume, pero al hacerlo sentía que no era yo. Así es que decidí hablar de música. Sin ningún papel, hice el recuento de música de los años ochenta. Firmé contrato con Panamericana por cuatro años. Genaro Delgado Parker fue quien me llevó a la televisión. Empecé con ‘Diga lo que vale’, luego vinieron algunos otros programas, animé los Miss Playa y Miss Perú de los ochenta, y algunos festivales de la OTI.

¿Alguna anécdota que recordar?

En el Festival OTI estaba animando en smoking. Tras bambalinas a alguien se le cayó un papel, me agaché a recogerlo y se rompió mi pantalón. En ese momento, tuve que seguir con el show y no voltear. Tengo otra, en el Miss Universo me tocaba entrevistar a las reinas que habían venido del mundo entero. A una de ellas le pregunté: ¿Cuál es tu autor favorito? y me respondió ‘bestseller’.

¿Por qué no continuaste en la televisión?

‘Diga lo que vale’ sufrió la inflación que se vivió en esa época. Era un programa basado en precios, entonces un día tenía un precio y al día siguiente había subido dos o tres veces, y el programa perdió consistencia. Hice otros programas, viajé, la televisión fue cambiando de a pocos, ya no tiene el estilo familiar de antes.

¿Tuviste propuestas?

Sí, pero no he aceptado porque no me he hallado. Yo difícilmente conduciría un reality.

¿Cómo ves a los conductores de ahora, por ejemplo a Cristian Rivero?

Su trabajo me parece bueno y de Cristian tengo la mejor opinión.

¿Cómo nace la idea de tener una radio online?

‘Peruana Radio’ comienza el año 2017. Las radios no difunden el talento peruano, no tienen espacio y si nos remontamos a la ley debería difundir 30% peruano, pero no lo hace. Hay mucho talento bueno, pero que no brilla. Ante tanta falta de espacios para difundirlo nace ‘Peruana Radio’. Somos siete gatos haciendo radio las 24 horas del día. Nos pueden encontrar en play store como Peruana Radio y en Facebook: Peruana Radio-por Johnny López.