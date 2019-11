POR: MARITZA LLANOS



'Un Joker suelto en Lima’ titularon algunas páginas de internet el video aficionado, que se hizo viral en las redes sociales, de nuestra producción con Giovanni Carrión, un cosplay que por ahora es invitado especial en diferentes eventos de cómics que se realizan en nuestra ciudad.



Esta vez llevamos al 'Joker' al Centro de Lima, donde su aspecto y, sobre todo, su risa patológica y muy peculiar, llamó la atención de muchos transeúntes que no dudaron en grabarlo con sus celulares y gritarle: 'Eres igualito', 'Joker, ríete' o 'Qué haces aquí, te has escapado del manicomio'.



Cuando le preguntamos al 'Joker' peruano si pensó que alborotaría las calles de Lima, nos dijo que no se lo imaginó. "Me gustó mucho que la gente me mirara y hasta me llamaran por el nombre del personaje. Estoy agradecido con el cariño de la gente", expresó esbozando una sonrisa.



Joker peruano

¿Hace cuánto tiempo eres cosplay (disfrazarse de algún personaje (real o inspirado)?

Empecé en el 2014 interpretando al gobernador de la serie ‘The Walking Dead’. Fue en el Día del Cómic, que se realizó en Ciberplaza.



¿Qué te motivó a ser el ‘Joker’?

La historia detrás del personaje. Yo lo trabajé sin saber exactamente la historia, pero cuando vi la película pude entender muchos de sus comportamientos. Me identifico con él porque también es una persona que tiene alegrías, penas y sueños, igual que nosotros, solo que la sociedad lo transformó.



¿Cuántos días te tomó lograr la imitación?

Tres días, me metí de lleno a aprender los gestos, las miradas, el movimiento del cuerpo y la risa… Fueron días intensos.



¿Cuando eres Giovanni se te ha escapado la risa del ‘Joker’?

Sí, cuando me dicen o veo algo gracioso se me escapa la risa del personaje y la gente me dice: ‘Hey, ahí está el Joker’ (risas).



¿Cómo estás en las redes?

Me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como @Giocosplayer. Pronto verán mis personajes de Superman.



