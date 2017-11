Jose Carlos Bustamante: El contador que dejó todo por ser productor de cine de Lima Norte

Fue por muchos años contador y mecánico, pero decidió dejarlo todo por el arte audiovisual. José Carlos Bustamante Quevedo (25) es un productor de series web que prepara una producción sobre la migración de las provincias a la capital. Él lidera la productora audiovisual JUNS, que funciona desde el 2013, en la urbanización Las Margaritas, en San Martín de Porres.



Tienes carreras muy diferentes, ¿cómo te llamo la atención el arte audiovisual?

Desde pequeño me gustó el arte. A los 10 años, mis padres me mandaron a estudiar artes escénicas en la Escuela de Arte de Julio Bocca, en Argentina.



Pero estudiaste contabilidad y mecánica, ¿por qué?

Quizás por la seguridad que te da un trabajo de oficina con horarios y sueldo fijo a fin de mes.



¿Y cómo te fue en tus trabajos?

Muy bien, pero siempre sentí que me faltaba algo.



¿La decisión de renunciar no fue difícil entonces?

No. Por eso, hace cuatro años me dedico a mi productora donde hago cortometrajes, series web, películas y fotografía profesional.



¿Qué estás haciendo ahora?

Una serie web juvenil llamada ‘En busca de un futuro’, que se va a trasmitir en enero del próximo año por Willax Televisión. Contamos con las actuaciones de Reynaldo Arenas, Maricielo Effio, Jorge Rojas, ‘El Jaguar’, y niños actores de Lima Norte.



¿De qué se trata?

Se basa en la historia de jóvenes provincianos que llegan a Lima a forjarse una nueva vida llena de dificultadas como el racismo, la pobreza y la violencia contra la mujer.



