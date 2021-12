Se cree, equivocadamente, que solo las mujeres pueden practicar ballet, incluso se piensa que solo ellas tienen las aptitudes físicas para hacerlo. Sin embargo, esto no es así. Y para demostrar lo contrario están Joseph Castillo Ccuno (25) y César Mosquera, ambos del populoso distrito de San Martín de Porres. Hablamos con Castillo Ccuno y nos contó su historia.

Joseph, ¿cómo llegas al ballet?

Fue sin querer. Desde el 2015 bailaba danzas folclóricas y urbanas, como hip hop. Pero fue mi tía quien me habló de la Escuela Nacional Superior de Ballet y me dijo que podía ser una buena oportunidad.

¿Hace cuánto tiempo lo practicas?

Desde hace cuatro años.

¿Antes habías pensando en el ballet?

La verdad, no, pero empecé a averiguar y me atrajo mucho. Postulé a la escuela en 2017 y no ingresé, pero decidí llevar clases como alumno libre. Me preparé bien y al siguiente año pude ingresar.

¿Qué te gusta más del ballet?

Es una danza muy completa, tanto física como mentalmente. Hay que preparar muy bien el cuerpo y la mente para lograr la concentración. Es muy fuerte.

¿Es más difícil esta danza a comparación de las otras que bailabas?

Para bailar ballet necesitas ganar condiciones físicas, como la elasticidad. Pero también necesitas fuerza y resistencia. El ballet se ve muy bonito y delicado, pero detrás de eso hay mucha fuerza y constancia.

¿Alguna vez te han hecho un comentario fuera de lugar por este baile?

Sí, pero no son frecuentes. A veces entre amigos te bromean. Pero yo hablo muy serio y hago respetar mi danza, por eso no doy cabida a nada más.

Joseph Castillo y César Mosquera son estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Ballet. (Foto: Trome)

¿Es la misma exigencia entre hombres y mujeres?

Las chicas tienen que hacer más vueltas y piruetas, a nosotros nos exigen los saltos. Ellas sufren con la punta de sus pies y nosotros con el tobillo. Para ambos es muy exigente.

¿Hay más chicas en tus clases de ballet?

Somos mitad y mitad. Solo que los hombres llegamos más tarde al ballet que las mujeres.

¿También debes tener un peso adecuado?

Sí, claro. Porque como saltamos mucho pueden sufrir nuestras rodillas.

Entonces, ¿no te puedes comer una salchipapa o pollo a la brasa?

Una vez al mes como mucho, no todos los fines semana. Es que es rico y no te puedes negar (risas). Pero durante la semana mido la porción de carbohidratos y proteínas que consumo.

Confiesan que para bailar ballet requieren de mucho esfuerzo físico y mental. (Foto: Trome)

¿Qué les dirías a los chicos que quieren bailar ballet pero no se atreven?

Tienen que atreverse. El ballet es bonito y delicado, pero no es solo eso. Se requiere de mucho esfuerzo físico y sobre todo fortaleces todo tu cuerpo.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Instagram como: @j_o_e_c_o y en Facebook con mi mismo nombre.

