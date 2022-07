Con una voz peculiar, una sonrisa pícara y sus ‘líricas’ tóxicas, Joao Lara ha ganado casi medio millón de seguidores en TikTok. Su primer contacto con esta popular red social fue hace dos años, aunque él mismo afirma que entró casi presionado y sin la idea de hacer un contenido fijo.

“Fue curiosidad (risas). Hasta que parpadeé unos segundos y me di cuenta que tenía un público que esperaba mis videos. Entonces le puse más entusiasmo y me inspiré en mis relaciones amorosas, en mis ex, en mis amigas… Tengo la suerte de encontrar personas altamente especiales ja, ja, ja. Además, yo también fui tóxico y altamente desconfiando en algún momento de mi vida. Fui el que empezó a hablar de esos temas aquí en Perú. Por eso, me conocen como ‘Mr. Tóxico’”, contó el comunicador.

Este joven tiktoker reveló que es un locutor de radio frustrado porque siempre ha querido estar en ese medio de comunicación y aún no le ‘liga’, pues ya son dos veces que lo ‘chotean’. Pese a todo, él está seguro que la tercera es la vencida y que pronto podrá hacer realidad su sueño.

Debido a su peculiar voz, recibió muchas críticas, entre buenas y malas. “Recuerdo que me decían voz de otro cuerpo y otras ‘chapas’ más. Yo lo tomaba con humor, siento que uno debe tener la correa bien puesta en las redes sociales. Si me buscan, me encuentran… no, es broma ja, ja, ja”, dijo Joao, quien espera trabajar en doblaje latino alguna vez.

Aunque todos pensábamos que sus divertidos tiktoks estaban inspirados en su vida, la verdad es que no. Ingrid Pardón Alegre, más conocida como ‘La cabezona Ingrid’, imagina y crea cada uno de sus videos y agradece a sus casi 400 mil seguidores por quererla tanto y siempre retarla a más.

“Mira, la verdad es que yo soy una artista frustrada ja,ja,ja. La cabezona es por un filtro que puse en mi primer video que se hizo viral, que fue cuando imité al Zambo Cavero. Un millón de vistas en un solo día. ¡Increíble! Ahí dije, ‘ah no, esto es lo mío, a la gente le gustó la cabeza gigante”, comenta Ingrid, que hasta hace un par de años trabajaba en el área de recursos humanos.

“Es muy divertido cuando llega mi esposo a la casa y me dice ‘Oye Ingrid, en el trabajo me dicen que no te sea infiel, que por qué soy borracho, que soy malo, ya pues, aclara la cosa’ ja, ja, ja. Todos creen que mis tiktoks están basados en mi vida personal”, explica la madre de familia de cuatro hijos.

La tiktoker, de 35 años, dice que todos los días le llegan mensajes de sus seguidores con divertidas experiencias amorosas. “Todos se identifican con ‘La cabezona’ porque es de barrio y porque hablo de temas que alguna vez hemos vivido como la infidelidad, el hombre pisado, la mujer despechada. Imagínate que a veces me escriben diciéndome ‘Cabezona, me pasó esto, hazlo video pues para enviárselo a mi esposo”, se ríe. “Y eso que en los en vivos es otra cosa. Ahí sí todos hacemos catarsis. Nos quedamos horas pegadazos”, afirma.

