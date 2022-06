‘Lo que se hereda no se hurta’. Esta es una frase que Máximo Valle Fajardo tiene presente porque su talento para el baile viene de familia, pues sus padres y tíos siempre mostraban su swing y encanto al mover el cuerpo. “Crecí bailando y gracias a mi gran habilidad pude estudiar becado en la escuela D1 de Vania Masías, en la sede Chorrillos. Ahí aprendí muchísimo. Luego, me metí a una escuela de música afro. Ahora bailo caporales, música de la selva marinera, huaylas, contradanza… De todo”, expresó este joven de 22 años, que cuenta con casi 200 mil seguidores en TikTok.

Empezó en la popular red social durante la pandemia, como estaba en casa y aburrido por no salir, se grabó bailando. Los cinco primeros tiktoks que hizo tuvieron gran pegada y rápidamente ganó una cantidad considerable de seguidores. Aparte de mostrar un poco de lo que aprenden en clases y hacer ‘challenges’ con sus alumnos, también muestra sus ocurrencias personales o situaciones que alguna vez le tocó experimentar.

“Hace tres años nació mi grupo de baile Diamonds (diamante en inglés) y ahora somos más de 35 jóvenes. Estoy contento con lo que haga, bailo de todo y también lo enseño. Me siento satisfecho y agradezco a la gente que confía en mí y en mi talento. Enseño en un parque o la plaza de algún distrito por amor al arte. No cobro nada, ellos me dan su voluntad que principalmente sirve para el traslado y el parlante”, dijo este también estudiante de Psicología.

Puedes seguirlo en TikTok e Instagram como @Maximooficial01

‘A ella le gusta la gasolina… dame más gasolina…’ Al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del reguetonero Daddy Yankee, Yoshe Rebatta enseña cardio dance (disciplina que fusiona la danza con las actividades físicas) a través de TikTok. Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en esta famosa red social.

“Soy profesora de baile hace siete años, enseñaba género urbano, pero ahora me dedico a hacer cardio dance. Durante la pandemia me di cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se me ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’, disfrutar de la música y bajar de peso”, cuenta esta jovencita de 28 años, que también hace entrenamiento funcional con cosas que tenemos en casa, como una silla.

El talento lo heredó de su madre, que también fue profesora de baile. “Como no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba a sus clases desde muy chiquita. Ahí yo veía sus rutinas y cómo le apasionaba la danza. Fue mi inspiración verla, por eso cuando crecí, ya tenía claro qué quería hacer en mi vida. Ahora estoy superfeliz porque sé que mis seguidores se divierten con mis videos y también los ayudo a llevar un estilo de vida más saludable”, expresa Yoshe.

Esta entusiasta bailarina cada día mejora su contenido para que más gente la siga en TikTok (@yoshe.rebatta) y también se suscriba a su canal de YouTube (Yoshe Rebatta). “El TikTok se ha convertido en una ventana para mostrar lo que hago”, indica.

