Joven pareja de Lima Norte es campeona en marinera 

Con tan solo 21 años de edad, esta pareja de bailarines de Independencia ha ganado nueve concursos de marinera en la categoría juvenil. Se trata de Daniel De la Cruz y Vanessa Quispe Zevallos. Ellos, en un año bailando juntos, han conseguido muchos títulos y quieren ganar la competencia nacional y ser los primeros en el Mundial de Marinera Norteña, que se realizará en Trujillo el próximo año.

¿Desde cuándo bailan juntos?

Daniel: Hace un año nos conocimos en un concurso de marinera en Miraflores.

Vanessa: Teníamos química en el baile y desde ahí quisimos formar pareja para participar en Trujillo este año.

¿Y participaron?

Daniel: Sí, viajamos el 15 de enero, una semana antes, y llegamos hasta las semifinales.

Vanessa: Para ser nuestro primer año, además de llegar a semifinales, nos llevamos nueve campeonatos locales de los más importantes. Entre ellos están ‘Garbo y Señorío’, y el organizado por la Universidad Garcilaso de la Vega.

¿Cuál es su meta para este 2018?

Daniel: Clasificar para el concurso nacional del próximo año.

¿Qué se necesita para bailar marinera?

Daniel: Bastante disciplina, constancia y harta chamba.

Vanessa: Compromiso, empeño, sacrificio y amar la marinera.

¿Cuál creen es la clave de su éxito?

Daniel: Yo soy el renegón de la pareja, pero solo porque quiero que las cosas salgan bien.

Vanessa: Yo soy paciente, lo escucho y le pido tranquilidad para continuar. Pero cuando nos comprometemos logramos nuestros objetivos.





¿Y esta química también pasa al plano sentimental?

Daniel: No... nada que ver, estamos solteros y en mi caso también estudio Ingeniería Ambiental.

Vanessa: Y yo estudio inglés y Arquitectura, no tengo tiempo para nada porque la marinera ocupa todo.

¿Qué es la marinera para ustedes?

Daniel: Para mí es un estilo de vida, es una pasión.

Vanessa: Me relajo cuando bailo, forma parte de mi vida.

CLASES

¿Desde cuándo dictan clases juntos? ¿Cómo nació la idea?

Daniel: Al llegar de Trujillo, abrimos nuestro taller ‘Marinera de mis amores’ para enseñar esta danza a chicos y grandes. Nuestro local está ubicado en la cuadra 2 de la avenida Los Jazmines, en Independencia.

Vanessa: Nos pueden encontrar en Facebook como ‘Marinera de mis amores - Escuela de baile’.

