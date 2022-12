El arte de la tiza es una disciplina artística urbana que se caracteriza por su calidad efímera sobre el pavimento. Alexis Roque Gonzales, más conocido como Dalexo, es una figura importante de este arte pavimental en el país.

Este joven de 29 años ha plasmado decenas de imágenes (personajes bíblicos, navideños, de películas famosas) en veredas de diferentes distritos de Lima y, en el 2018, ganó el Festival Punku Chalk que organizó el Ministerio de Cultura, permitiéndole representarnos en un evento internacional en Colombia, donde se reunió con los mejores de esta interesante expresión callejera.

Alexis, ¿desde cuándo te dedicas a este arte?

Desde 2010 y fue de manera inesperada. Un día caminando por el Mercado Central me encontré con unos amigos, ellos llevaban años en este arte y me invitaron a dibujar a su lado. Es así que le agarro gusto y desde ese momento me dedico al 100 % a este arte.

Artista ganó festival Punku Chalk y eso le permitió representarnos en concurso de arte pavimental en Colombia. Foto: Lenin Tadeo.

¿Solo pintas en el piso?

Ahora me dedico al arte urbano con tiza. También hago murales, soy tatuador y a veces pinto al óleo, pero eso lo hago solo por encargos.

¿Qué satisfacciones te ha dado esta expresión artística?

Ir a Colombia a representar a nuestro país en 2018. Fue una experiencia increíble. El Ministerio de Cultura realizó un concurso y al obtener el primer puesto pude viajar. El dibujo con el que gané fue el de un indígena.

¿Qué buscas transmitir en tus dibujos?

Que la gente se conecte con mis emociones, que se deleite con el arte que les estoy preparando para alegrarles el día.

Otra de sus obras.

¿Hay algún tipo de tema que te gusta plasmar en tus trabajos?

Normalmente es algo de coyuntura, si fallece un personaje o se acerca una fecha festiva, así como ahora la Navidad.

¿Cuáles son los dibujos que han tenido más acogida?

Un guardián indígena, Quico (personaje de ‘El Chavo del Ocho’), Chucky.

¿Qué comentarios recibes de la gente?

Hay positivos y negativos, pero los más comunes son que estoy perdiendo tiempo y plata, que pintar es valorado en otros países, pero no en Perú. También hay cosas bonitas como que soy buen artista o que tengo el don en mis manos.

¿Qué significa pintar en tu vida?

Sentirme feliz, me da tranquilidad.

¿Qué es lo más difícil que has pasado?

Hace dos años perdí a mi papá. Cuando se celebra una fecha especial, derramo una lágrima porque él siempre me apoyó. Me decía que siga adelante con lo que me hace feliz (se pone nostálgico).

Papá Noel casi terminado. Foto: Lenin Tadeo.

¿Cuánto te demoras en hacer un dibujo?

En un trabajo de cuatro por dos metros me demoro mínimo seis horas para que tenga un buen acabado.

¿Es difícil vivir del arte?

En mi caso no es difícil, tengo la suerte de que reconocen mi trabajo y me colaboran. Es cuestión de ponerle punche. Hay que ser constante y darle todo lo que puedas para que cada día te salga mejor.

¿Cuál es tu sueño?

Quisiera en algún momento dictar talleres, tener una casa de arte para brindar mis conocimientos a los niños de escasos recursos y no se pierdan en el pandillaje, las barras, la delincuencia.

