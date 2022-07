Con dulzura, simpatía y dedicación, María del Pilar Cuba Tapia (26) se viste de sus personajes favoritos del mundo del anime (dibujos japoneses) : Aome (Inuyasha), Bulma (Dragon Ball) y Chika Fujiwara (Kaguya-sama). Esta pasión nació durante su infancia y recién en 2014 pudo participar como cosplay (disfrazarse de un personaje de ficción) en el Festival Natusumatsuri. A la par de esta afición, la joven de Villa El Salvador es maestra de Educación Inicial y uno de sus objetivos es contribuir con la buena formación de los pequeñitos.

María, desde niña te gustó este mundo…

Primero me gustaron los animes, mis primos eran otakus (persona aficionada al anime y al manga japonés). Yo crecí viendo Inuyasha, Sailor Moon, Ranma ½, Sakura Card Captor, me fascinaban sus trajes y como vi que había gente que se vestía de estos personajes, pensé por qué no lo hago yo también.

¿Y cuándo empiezas con los trajes?

En 2013 empecé como Maid (persona que se viste como mucama) en un negocio del centro comercial Arenales. Pero fue en 2014 que me vestí de Aome (Inuyasha) y participé en el Festival Natusumatsuri. El traje lo compré por Facebook.

¿Qué es para ti el cosplay?

Una expresión artística, un hobby muy bonito y sano que me libera y desestresa. Disfruto vestirme de mi personaje favorito.

Tus padres qué dijeron al conocer tu hobby…

Pensaron que era un gusto pasajero, luego se dieron cuenta de que no fue así (risas). Ellos siempre me apoyan.

¿Cómo decides ser maestra de Educación Inicial?

Mi papá es abogado y siempre decía que iba a ser como él. Cuando llegué al último año de secundaria sentí muchas señales que me decían que debía enseñar a niños pequeños. Además, recordé que yo no tuve una buena enseñanza a esa edad y sentí que podía contribuir a la buena formación de los niños en el colegio.

Es difícil tratar con niños…

Yo me divierto con ellos porque son full pilas. Para mí los niños juguetones están sanos, me preocupo cuando son muy callados. Ya llevo cuatro años enseñando.

También es parte del grupo cosplay ANS. Fotos: Trome.

Te retiraste un tiempo de esta onda japonesa.

Sí, por unos problemas personales. El grupo cosplay ANS me ayudó a volver y estoy muy agradecida por el apoyo. Yo soy miembro hace unos meses.

También iniciaste un grupo propio…

Se llama ‘Kyarameru Maid Café’ y es el primer grupo de cover Maid Idol del Perú. Hacemos shows donde evocamos la cultura japonesa.

¿Dónde te encuentran?

Estoy en Instagram como: @chiharu.magicalgirl

