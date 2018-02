Juana Burga: "Estoy orgullosa de mis raíces peruanas" 

Las mujeres peruanas se caracterizan por luchar por sus sueños, un ejemplo de ello, es Juana Burga, quien con tan solo 26 años ha desfilado en las prestigiosas pasarelas del mundo. La reconocida modelo habló con la revista +Mujer y nos contó lo siguiente:

​

1. Eres la única modelo peruana que ha desfilado por las pasarelas más importantes de la industria de la moda ¿Cómo te hace sentir eso?



Me siento muy agradecida y eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí cada día, ya que además deseo ser una gran referente para las mujeres latinas.



2. ¿Qué tan difícil fue el inicio?

Cuando inicié tenía 15 años y debía buscar mi misión en la vida frente a este desafío que se me presentó. Dejé muchas cosas, crecí rápido, debía viajar sola y enfrentarme a algo que no sabía. Fue difícil, pero todo ello contribuyó con la Juana que soy en la actualidad: una mujer emprendedora, multifacética, con consciencia social y respeto por mis raíces.



3. ¿Tienes alguna anécdota?

Algo que recuerdo mucho es que cuando empecé, durante mis primeros días en Nueva York, tuve un día en el que tenía siete castings. Debía ir de un lado para el otro con un papel con las direcciones e indicaciones principales. Yo no dominaba aún el idioma. Entre el apuro y el cansancio, mientras caminaba por la calle con dirección a uno de los castings, el papel salió volando… Me quedé paralizada y por unos segundos añoré estar en mi casa, con mi familia y dudé si seguir o no, pero pronto surgió la Juana que busca seguir sus sueños y enfrentar los retos. Así que seguí y sigo cada día.



4. Alguna vez te imaginaste ser tan cotizada en las pasarelas?

Si bien esas cosas uno no las planifica de manera tan específica, siempre están en la mente. Desde que empecé miré hacia adelante y constantemente trato de aprovechar de la mejor manera posible cada oportunidad que se me presenta. El hecho de que mi trabajo sea reconocido, es motivador y me impulsa a seguir creciendo.







La peruana se ha lucido por las pasarelas más importantes de la moda. La peruana se ha lucido por las pasarelas más importantes de la moda. Difusión

5. Iniciaste muy joven, ¿qué ha sido lo fundamental para que sigas cosechando éxitos?

​

Tener siempre los pies sobre la tierra, hacer las cosas con mucha pasión, ser consecuente y buscar trascender en mi actuar.



6. Ya diste el salto a la pantalla gigante al protagonizar la película social “Los últimos” ¿cómo fue ese proceso?

​

Participar en esta película ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel personal como a nivel profesional. He tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares de Sudamérica y diferentes realidades relacionadas con la escasez de recursos naturales. Toda esta experiencia me hace estar aún más agradecida por lo que tengo y estar comprometida con hacer algo para contribuir con mi entorno y con el medio ambiente desde mi posición.



7. Piensas dejar el modelaje para dedicarte de lleno a la actuación…

No. Si bien estoy enfocada en la actuación y tengo varias propuestas para nuevos proyectos cinematográficos, afortunadamente sigo creciendo en la industria del modelaje. Durante el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en campañas para marcas muy fuertes como L’oréal y de hacer portadas para revistas como Vogue Arabia. Considero que mi carrera de modelo me ha permitido tener la versatilidad para desempeñar otras actividades en paralelo.





Juana interpretó a Yaku en la película "Los últimos". Juana interpretó a Yaku en la película "Los últimos". Difusión

8. ¿Qué tan importante es para ti el cuidado y protección del medio ambiente?

​

Estoy trabajando en una es una iniciativa que nace de mi pasión y admiración por el trabajo que realizan nuestros artesanos textiles, por las técnicas textiles ancestrales y la diversidad de los tipos de fibras que tenemos en el Perú. Nuna Awaq, voz quechua que significa “alma del artesano”, busca revalorar al artesano en todos los aspectos: como persona, trabajador y motor de la moda sostenible. Por ello, el objetivo final es ser una plataforma para que nuestros artesanos textiles, tengan mejores oportunidades de trabajo a nivel internacional y por ende mejor calidad de vida, a través de brindarles capacitación constante y certificación.

Actualmente estamos trabajando en la primera fase de esta iniciativa, que consiste en presentar una exhibición conformada por piezas de arte, elaboradas a mano, haciendo uso de técnicas textiles y fibras peruanas. La idea es que cada pieza cuente a historia que hay detrás de sí, en la cual los artesanos son los protagonistas.

Es un proyecto de pasión que requiere de un equipo multidisciplinario, por lo que estamos gestionando colaboraciones.



9. ¿Te consideras una activista?

Más que activista me considero una humanitaria, ya que a través de mi posición, como actriz y modelo, me comprometo con las personas y/o con las causas que puedan contribuir significativamente con mejorar la calidad de vida de mi país o de quienes pueda ayudar.



10. ¿Qué es lo que más amas de Perú?

Tener una conexión tan fuerte con mis raíces, es para mí un plus en todo sentido. Estoy muy orgullosa de mi país y lo que más admiro es el legado ancestral que nuestros artesanos tienen en sus manos. Me considero una embajadora de corazón de mi país desde donde esté.





Juana siempre resalta sus orígenes peruanos. Juana siempre resalta sus orígenes peruanos. Difusión

La modelo contó a la revista +Mujer algunas anécdotas de su vida en Nueva York y si se ha caído o no en la pasarela.



