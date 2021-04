3 de 6

El vuelo de las “cometas”. Foto GEC Archivo Histórico

LA COMETA A lo largo del tiempo las cometas siempre estuvieron presentes en nuestra infancia y juventud. Pero esto no se queda ahí porque a muchas personas adultas les gusta hacer volar cometas con los pequeños, y es que no solo son elementos de diversión y libertad. La costumbre de volar cometas ha sido una de las más pintorescas de Lima. El espíritu criollo, con su gracia, su afán decorativo y su destreza, hizo en ella gala de inventiva. Entre las más famosas que se usaron en Lima y que aún se usan, se encuentran la pava, el barril, la cola de pato, el gallinazo, el buque, la estrella, la cometa melliza, la cometa de pobre, la señorita, la cuna, el circulo, etc. etc. La cometa era, a pesar de su frágil y simple apariencia, dificilísima de hacer; pero lo fascinante era ver como se elevaba por el cielo.