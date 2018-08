Julián Legaspi: "Sí, soy un hombre coqueto" | FOTOS

En la última edición de la revista +mujer entrevistamos al actor Julián Legaspi, quien no deja de sorprendernos con sus papeles de chico malo, es así que ahora encarna Aníbal Gutiérrez en 'Mi Esperanza' y nos cuenta que contradictoriamente a sus actuaciones, es un hombre tranquilo y que no le gusta el alcohol.



También le preguntamos si es cierta su fama de hombre coqueto a lo que respondió con un rotundo "sí". Pero, también resaltó que ahora vive feliz su etapa paternal al lado de su amor, Vivi Diestra.



Respecto a su físico aseguró que: "De jovencito pensaba que era un hombre simpático, pero después me di cuenta de que para ser atractivo todo depende de tu forma de ser, simpatía y amabilidad. Yo no me veo guapo".



