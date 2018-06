Karina Borrero afirma que es "la reina del zapping" [VIDEO y FOTOS]

Con mucha simpatía y frescura, la periodista de América Televisión, Karina Borrero, respondió este cuestionario donde confiesa que, pese a que se despierta a diario a las 4 de la mañana, tiene el trabajo ideal y aún tiene muchos sueños por cumplir.



El amor es...

Un bálsamo para el alma.



Tus dudas las resuelves...

Casi siempre llamando a Rocío (Aliaga, periodista de TV Perú), mi mejor amiga.



Una prenda que te apasione...

¡Me encantan las pashminas colorinches!

¿Qué olor te recuerda a la universidad?

La galleta de soda con Inca Kola.



Te gusta que las personas sean...

Buenas conversadoras y que sepan decir ‘por favor’ y ‘gracias’.



Tu trabajo ideal es...

¡Tengo el trabajo ideal!, si no fuera porque tengo que levantarme a las 4:00 a. m.



El mayor reto en tu labor periodística...

Actuar como si nada pasara mientras el switcher es un loquerío, pues hay una información de último minuto.



¿Cada cuánto tiempo cambias de celular?

Cuando la pantalla ya está rochosamente quiñada.

¿Qué imagen tiene la pantalla de tu celular?

La ilustración de un perro, en alusión al Año Nuevo chino.



Un deseo incumplido...

¡Ufff! Dicen que el que pide poco es loco, así que tengo varias cosas aún por cumplir.



Tu mayor logro personal es...

Saber darle el tiempo debido a cada cosa. Hasta hace algunos años era una obsesiva con el trabajo y nunca tenía tiempo para nada más. Eso, por fortuna, ya cambió.



¿Te gusta maquillarte?

Me gusta arreglarme, no me gusta el megamaquillaje a lo Lupita Ferrer.



¿Una película que te gustaría volver a ver?

Depende de qué animo esté. Puedo elegir ‘Julie and Julia’, ‘Dirty Dancing’ o ‘Snatch’.

Defínete en tres frases...

“Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”. Estaba esperando una pregunta como esta para usar la letra de Sabina (Risas).



¿Ves televisión nacional?

Soy la reina del zapping, veo todo.



¿Quién es tu cantante preferido?

Tengo dos: Jack Johnson y Pau Donés, de Jarabe de Palo.



¿Dónde te gustaría vivir?

Rodeada de buganvilias (ya me puse a plantar).



¿Cuál es el objeto con mayor valor que posees?

Un mueble secreter de nogal que me regaló mi abuelito Mario en vida. Es mi objeto más preciado.



¿A qué personaje del pasado te gustaría entrevistar?

A Marie Curie.



¿Estás enamorada?

¿Cuándo no he estado yo enamorada?



Tienes mascota. Si es así, ¿cómo se llama?

Tengo un perro que se llama Abbott (por el dúo cómico estadounidense Abbott y Costello). No tenía techo cuando lo adopté, pero es un listo, a veces pienso que de pronto comenzará a hablar.