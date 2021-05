Es pequeña, de manos finas y delicadas, pero con un temple que ya muchos hombres quisieran tener. Ella es Zenobia Bonifacio Castillo (50), más conocida en Los Olivos como ‘La dama de acero’, por esa fortaleza de mujer luchadora y porque también lidera con energía su fábrica de artículos de acero.

Doña Zenobia, ¿cómo se inició en este rubro?

Yo soy química farmacéutica de profesión y trabajaba en una clínica, pero como mi segundo embarazo fue complicado decidí renunciar. Así que con mi liquidación pensé en invertir y nació la idea.

¿Cómo llegó a fabricar productos en acero?

Yo empecé importando productos de acero. La maquinaria para la fabricación no es barata, pero con lo que vendía pude ahorrar un capital y empezar a fabricar con ‘Aceros Mayuste’.

¿Fue fácil abrirse camino en este trabajo?

Cuando yo empecé había solo dos talleres que hacían artículos en acero. Así que yo fui la tercera, contraté personal y empecé a trabajar.

¿Usted también ayuda en la fabricación?

Claro, yo sé pulir, soldar y doy los acabados a todo lo que elaboramos. Ahora también diseño. No me quedo de manos cruzadas en el taller.

¿Qué artículos elabora?

Uy, hago de todo. Tengo teteras, azucareras, ralladores, ollas, molinos, lavaderos, repisas, estantes, variedad de cosas. Y trabajo con el mejor acero. Mis productos no botan plomo y te duran muchos años. Todo lo que vendo es 100 % fabricación propia.

¿Alguna vez ha recibido un comentario machista?

La verdad, no. Es que yo me he preparado, he llevado cursos en la UNI y en la Universidad Agraria, siempre me estoy capacitando para dar lo mejor, esa es la clave del éxito para seguir vigentes.

La llaman ‘La dama del acero’…

Sí, es que soy una de las pocas mujeres entre tantos hombres. Ya me acostumbré y nunca me han intimidado.

¿Qué otras actividades realiza?

Pertenezco al Club de Leones Matiaza Rimachi y juntos realizamos labores sociales. He hecho donaciones de ollas de acero inoxidable a comedores populares. Siempre hay que ayudar y compartir lo poco o mucho que se tenga.

¿Dónde la pueden encontrar?

Tengo mi puesto de venta en la avenida Argentina 639, Centro Comercial Udampe, en la Calle 10 puesto B060. También se pueden comunicar conmigo al teléfono 994 552 512.

