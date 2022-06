Disfrutar cada etapa de nuestros hijos es un gran privilegio y más aún cuando vivimos en un mundo donde todo va muy rápido y el tiempo no nos alcanza. Actividades tan sencillas como: la hora del baño, darles de comer, el cambio de pañales, guiarlos en sus primeros pasos, no tienen precio, ¿verdad?. Si Aún no han bailado con ellos, entonces ya es el momento, pues con la danza harán que su pequeñito desarrolle su psicomotricidad y su creatividad. Así que empiecen, tómenlos en su brazos y ¡a bailar!

¿Sabías que los bebés nacen con una tendencia innata a moverse rítmicamente en respuesta a la música?. Bueno, la piscoterapeuta y psicóloga perinatal, María del Pilar Vicente de Gestando una idea nos cuenta sobre la importancia de bailar con nuestros hijos. A tomar nota!

La experta aconseja a la madre o al padre a tomarse un tiempo para bailar con su bebé, ya sean en brazos, en fular o cada uno en pie, pues tiene grandes beneficios a corto y largo plazo para ambos.

Toma en tus brazos a tu pequeñín y dejénse llevar por la música. Ilustración: Ale Hovispo.

Beneficios de bailar con su bebé

Bailar es un aprendizaje de por sí, y como tal hacerlo con tu bebé mejora la psicomotricidad gruesa (el sentido de equilibro y la destreza corporal en general). Se ha encontrado estudios que tiene beneficios para el desarrollo de la memoria y la creatividad.

Pero lo mejor de tdo y quizpas lo más importante, es que peude cnvertirse en un espacio de goce y placer para padre e hijo. Un momento de vínculo, de contacto, de risas, de miradas y de juego.

Quiero empezar a bailar con mi bebé, ¿Qué me recomiencas?

Utiliza una música que vaya de acuerdo al estado anímico de tu bebé. Puedes oprtar por una canción que te provoque bailar enérgicamente cuando lo encuentres contento, curioso y con ganas de explorar.

Por el contrario, puedes elegir una música tranquila y movimientos suaves cuando notes que tu pequeñito esté fastidiado o nervioso. Bailar con tu bebé se puede convertir en una parte esencial de su rutina.

Como sea que bailes: “bien” o “mal”, lento o rápido, con pasos establecidos o con libre movimiento, baila, baila mucho con tu bebé. Con músicarelajante, música bailable, con tu bebé en brazos, en fular o en el piso...pero no dejes de bailar porque se convertirá en una experiencia innolvidable para los dos.

La danza nos estimula a:

1- Desarrollo de músculos y huesos.

2- Control del peso y reducción de la grasa corporal.

3- Aumento de la capacidad aeróbica.

4- La música estimula los centros de recompensa del cerebro y bailar activa los circuitos sensoriales y motores.

Mira, qué más beneficios tiene el bailar con tu bebé

El baile y la música producen las hormonas que transmiten felicidad, llamadas endorfinas. Mejorará el estado de ánimo de tu chiquitín.

El baile potencia la concentración. El movimiento ayudará a mantener la mirada en un punto concreto.

Cuando tu hijo se mantenga en pie y pueda bailar por sí solo, estará tonificando su corazón y sus músculos.

El baile le permmitirá a tu niño mayor a crear y recordar pequeñas coreografías, lo cual potencia su memoria y concentración.

El baile facilitará la intereacción social del menor, pues cuando empiece a danzar con sus amigos estará aprendiendo a trabajar en equipo.

