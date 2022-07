Los niños no tienen la edad necesaria para tener un smartphone, no es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, en estos tiempos los padres les dan el celular a sus retoños por una razón en especial: estar comunicados con ellos. Y es válido porque así pueden saber cómo están y qué están haciendo. Si estás pensando en darle un teléfono móvil a tu hijo o ya lo tiene, es necesario que establezcas reglas de uso para evitar que se convierta en una adicción.

“Papá y mamá deben poner límites y pautas en el uso del celular, esto no significa que harán una relación de normas y las pegarán en un lugar visible de la casa. Hay que explicarle al niño cada una, incluso dándole ejemplos para que lo entiendan bien y luego no haya confusiones”, aconseja la psicóloga y psicoterapeuta Viviana Raymundo.

Entre las normas que pongas deben estar: no responder llamadas de números desconocidos, no usar el móvil cuando se esté comiendo en la mesa, apagarlo por las noches, no ponerle clave de seguridad, establecer un horario para jugar (máximo una hora al día y después de haber terminado las tareas) y no descargar programas, aplicaciones (apps) o juegos cuando los padres no estén presentes.

SÉ SU GUÍA

Si el niño ve que estás todo el rato con tu celular, pensará que esa conducta es normal y la imitará. Mejor, cuando estés en casa, aprovecha el tiempo y conversa con tu pequeño, pregúntale cómo fue su día o qué cosas debe hacer al día siguiente. Es mejor que lo motives a hacer actividades al aire libre, ambos dejen el celular en casa y vayan al parque o salgan a caminar.

BUENOS TIPS

♦El celular debe tener instalado una guía parental para que bloquee el contenido inapropiado. Por ejemplo, Qustodio es una de ellas, tiene una versión gratuita.

♦Revisa el historial del navegador de internet (Google) para que sepas qué cosas busca o ve tu hijo en la red cuando no estás.

MÁS INFORMACIÓN:

Chats revelan presiones de María del Carmen Alva: “Nos ha dicho que si no votamos, nos bota del partido”

Reportera comete lapsus en vivo al dejar prendido su micro en pleno del Congreso | VIDEO

Congreso aprueba recomendar acusar constitucionalmente a Pedro Castillo por delitos comunes

Congreso rechaza retorno de la bicameralidad: no se alcanzaron los 87 votos necesarios