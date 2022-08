Las actividades en familia, sobre todo al aire libre, no solo significan un excelente plan de diversión, sino también una buena oportunidad para mejorar la convivencia en el hogar. No basta con sentarse a ver una película o jugar PlayStation con ellos, es necesario salir al exterior y ponerse en contacto con la naturaleza y con otras personas.

“Hay un dicho ‘si no lo usas, se atrofia’ y eso pasa con las habilidades sociales. Aparte de haber estado encerrados por la pandemia, muchos niños y adolescentes ya no quieren salir de sus casas porque están pegados a Netflix, a los videojuegos o redes sociales. Entonces, los padres se unen a ese plan para estar más tiempo con ellos, pero no debería ser así. Tienen que ver la manera de salir del hogar y pasear en familia, por lo menos una vez al mes”, indica Ítalo Arrúe, psicólogo social.

Además de atesorar recuerdos, actividades al aire libre en familia mejora el autoestima de los pequeños.

El experto asegura que las actividades que implican convivir con la naturaleza son muy provechosas y traen grandes beneficios. “Al estar al aire libre habrá una mejor interacción entre padres e hijos y se reforzarán los lazos de amor. Además, los chicos fortalecerán su autoestima, empezarán a cultivar recuerdos muy emotivos y podrán hacer más amigos”, comenta.

Salir a pasear en familia trae cambios significativos en la convivencia del hogar, pues el solo hecho de estar en contacto con la naturaleza te libera del estrés y relaja tu sistema nervioso.

Asimismo, enséñale a tus hijos que hay actividades más divertidas fuera de casa que en la pantalla de su celular. Al inicio será muy complicado, pero llegarán a acostumbrarse.

También es importante que escojan el lugar entre todos los miembros de la familia. Así tus hijos sentirán que su opinión también importa y es tomada en cuenta para decisiones importantes.

Llega agosto y con ello la celebración para agasajar a los más pequeños de la casa. Cada tercer domingo de agosto se festeja el Día del Niño. Si deseas sorprender a tus hijos con actividades lúdicas y entretenidas, te recomendamos estas alternativas en diferentes puntos de Lima:

Show sobre Hielo: Para una divertida tarde, el 21 de agosto a las 5pm, Real Plaza Puruchuco tendrá un show sobre hielo gratuito, lleno de magia y felicidad en su Rotonda Principal, donde contarán con la participación de “Layo, el León más feliz del mundo” y posterior a ello, los visitantes podrán ingresar a la pista por un valor de S/30 o si presentan su ticket de compra virtual o física desde S/40 en el centro comercial, el ingreso será a mitad de precio, es decir, S/ 15.

Busca la llave mágica en el Circuito Mágico del Agua: Si a tu hijo o hija le encanta la aventura y la búsqueda del tesoro, esta opción es la ideal. En esta búsqueda de la llave mágica podrán rescatar a princesas y superhéroes en unos de los parques de agua más grandes de Lima. El Circuito Mágico del Agua ofrecerá a sus visitantes una tarde de juego, concurso de disfraces y show de teatro musical. Los juegos iniciarán a las 2:00 p.m. y el show musical para los niños será a partir de las 5:00 p.m.

Una tarde de risas, alegrías y color: El favorito de los engreídos de casa siempre serán los Pinta Caritas, por eso, el sábado 20 de agosto de 3:00 pm a 5:00 pm podrán caracterizarse con sus personajes favoritos totalmente gratis. ¿Dónde? En la Plaza frente a Wong.

Teatro musical para chicos: Del 21 al 28 de agosto, en el Centro Cultural de Jesús Maria, se presentará el Festival de Teatro Infantil Coco el musical. Los niños y niñas disfrutarán de inicio a fin de obras musicales como Encanto, Shrek y sus amigos y Coco El Musical, donde podrán participar y tomarse fotos gratis con cada uno de sus divertidos personajes. Las entradas están a la venta en Joinnus y van desde los S/24.90.

